涉綁架章瑩穎疑犯首度出庭 數百人聚集法院為章討公道

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涉嫌在伊利諾伊州綁架殺害中國學者章瑩穎的疑犯，週一首度到聯邦法院出庭，有數百名章瑩穎的支持者週一聚集在法院外，要求為章瑩穎討回公道。

28歲疑犯Brendt Christiansen於上週被捕，提堂聆訊歷時9分鐘，Christiansen在聆訊中不發一言，僅在聯邦法官宣讀其身為被告的權利時，曾向法官示意表示明白。

Christiansen被控綁架章瑩穎，目前被當局扣押，不准保釋，當局稱，雖然屍體仍未找到，但有理由相信，26歲的章瑩穎已遭毒手。

法官指示Christiansen週三再度出庭，屆時會決定是否批准他保釋候審，初審暫定7月14日舉行，但如果聯邦大陪審決定起訴Christiansen，初審將會取消。

根據聯邦法例，綁架罪的最高刑罰是終身監禁。

提堂聆訊結束後，被告的辯護律師稱，他曾數次與Christiansen對話，但指稱”本案仍處於初階，辯方尚未有機會準備官司”，但希望公眾”能保持耐性，不要妄下判斷，直至有證據為止”。

章瑩穎於6月9日被報稱失蹤，有監控視頻拍下她登上一輛汽車，當局推斷她可能遭綁架，至上週五，聯邦調查局（FBI）拘捕懷疑涉案的Christiansen，並向他正式起訴，據報調查員已跟蹤調查Christiansen一段時間，並聽到他親口說出綁架章瑩穎的細節。

當局稱，章瑩穎當天原本準備到一公寓簽租約，但無法截停巴士，期間一輛汽車停下，章瑩穎被拍下登上這輛汽車，之後音訊全無。

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