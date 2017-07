涉綁架章瑩穎疑犯首度出庭 數百人聚集法院為章討公道

By

【KTSF】

涉嫌在伊利諾伊州綁架殺害中國學者章瑩穎的疑犯,週一首度到聯邦法院出庭,有數百名章瑩穎的支持者週一聚集在法院外,要求為章瑩穎討回公道。

28歲疑犯Brendt Christiansen於上週被捕,提堂聆訊歷時9分鐘,Christiansen在聆訊中不發一言,僅在聯邦法官宣讀其身為被告的權利時,曾向法官示意表示明白。

Christiansen被控綁架章瑩穎,目前被當局扣押,不准保釋,當局稱,雖然屍體仍未找到,但有理由相信,26歲的章瑩穎已遭毒手。

法官指示Christiansen週三再度出庭,屆時會決定是否批准他保釋候審,初審暫定7月14日舉行,但如果聯邦大陪審決定起訴Christiansen,初審將會取消。

根據聯邦法例,綁架罪的最高刑罰是終身監禁。

提堂聆訊結束後,被告的辯護律師稱,他曾數次與Christiansen對話,但指稱”本案仍處於初階,辯方尚未有機會準備官司”,但希望公眾”能保持耐性,不要妄下判斷,直至有證據為止”。

章瑩穎於6月9日被報稱失蹤,有監控視頻拍下她登上一輛汽車,當局推斷她可能遭綁架,至上週五,聯邦調查局(FBI)拘捕懷疑涉案的Christiansen,並向他正式起訴,據報調查員已跟蹤調查Christiansen一段時間,並聽到他親口說出綁架章瑩穎的細節。

當局稱,章瑩穎當天原本準備到一公寓簽租約,但無法截停巴士,期間一輛汽車停下,章瑩穎被拍下登上這輛汽車,之後音訊全無。

