日落區ABC茶餐廳結業 舊鋪位將由誰進駐（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

本台上星期報導過,位於舊金山日落區Noriega街,有27年歷史的ABC茶餐廳,因為租約期滿而結業,餐館轉了手,將會有新的名字,新老闆是誰?他打算開什麼類型的餐館來代替ABC?本台獨家訪問了這名新老闆。

老闆梁大維說:”現在拿許可證,把東西全部清除掉,在這裡會有一個開放式的廚房,前面會有一個燒臘檔,賣豉油雞、火鴨和燒豬,這裡有個麵檔,生滾粥、煮麵,這裡有個腸粉檔,即做布拉腸,再加煲仔飯。”

梁大維是灣區幾家大餐館的老闆,經營自助餐和酒家生意,在沙加緬度地區也有幾家餐館,最近他買了舊金山日落區Noriega街的ABC茶餐廳。

梁大維說:”其實我買這家餐館是買貴了,可是我很喜歡這個地方,這是很好的地點,所以多少錢我都買,我把它全部翻新。”

在Noriega街夾32大街的ABC茶餐廳,有將近30年歷史,梁大維親自來監督翻新維修的工程,包括填補牆上的洞和杜絕老鼠。

梁大維說:”這家餐館從前衛生部門都有投訴過,因為衛生的問題,今次我們不會好像從前,清潔是我們首要的任務。”

新的餐館將會保留ABC茶餐廳的格局,營業時間從早上7點到凌晨兩點,食物款式會更多元化,新的餐館叫什麼名字呢?

梁大維說:”我覺得’茶記’其實就是懷舊式的大排檔,加上茶餐廳,還有其他的選擇,進來之後你會覺得到大排檔吃東西,又像到茶餐廳吃東西,這就是”茶記”的概念,所以我們叫做’香港茶記’。”

梁大維十多歲就從香港來美,有多年從事飲食業的經驗,他對香港的茶餐廳文化有多少認識呢?

梁大維說:”雖然我不在香港出生,可是我在香港住了很長時間,知道香港人喜歡早上吃一碗熱騰騰的粥,吃香滑的腸粉,豉油皇炒麵還有糯米飯。”

新的餐館需要幾個月時間裝修,預計將於8月開張。

