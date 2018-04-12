日落區ABC茶餐廳結業 舊鋪位將由誰進駐（視頻）

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【KTSF 黃恩光報導】

本台上星期報導過，位於舊金山日落區Noriega街，有27年歷史的ABC茶餐廳，因為租約期滿而結業，餐館轉了手，將會有新的名字，新老闆是誰？他打算開什麼類型的餐館來代替ABC？本台獨家訪問了這名新老闆。

老闆梁大維說：”現在拿許可證，把東西全部清除掉，在這裡會有一個開放式的廚房，前面會有一個燒臘檔，賣豉油雞、火鴨和燒豬，這裡有個麵檔，生滾粥、煮麵，這裡有個腸粉檔，即做布拉腸，再加煲仔飯。”

梁大維是灣區幾家大餐館的老闆，經營自助餐和酒家生意，在沙加緬度地區也有幾家餐館，最近他買了舊金山日落區Noriega街的ABC茶餐廳。

梁大維說：”其實我買這家餐館是買貴了，可是我很喜歡這個地方，這是很好的地點，所以多少錢我都買，我把它全部翻新。”

在Noriega街夾32大街的ABC茶餐廳，有將近30年歷史，梁大維親自來監督翻新維修的工程，包括填補牆上的洞和杜絕老鼠。

梁大維說：”這家餐館從前衛生部門都有投訴過，因為衛生的問題，今次我們不會好像從前，清潔是我們首要的任務。”

新的餐館將會保留ABC茶餐廳的格局，營業時間從早上7點到凌晨兩點，食物款式會更多元化，新的餐館叫什麼名字呢？

梁大維說：”我覺得’茶記’其實就是懷舊式的大排檔，加上茶餐廳，還有其他的選擇，進來之後你會覺得到大排檔吃東西，又像到茶餐廳吃東西，這就是”茶記”的概念，所以我們叫做’香港茶記’。”

梁大維十多歲就從香港來美，有多年從事飲食業的經驗，他對香港的茶餐廳文化有多少認識呢？

梁大維說：”雖然我不在香港出生，可是我在香港住了很長時間，知道香港人喜歡早上吃一碗熱騰騰的粥，吃香滑的腸粉，豉油皇炒麵還有糯米飯。”

新的餐館需要幾個月時間裝修，預計將於8月開張。

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