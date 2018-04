By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山日落區Noriega街的ABC茶餐廳,經營27年後宣告結業。

這間ABC茶餐廳是舊金山市內第一家。

老闆林太太對本台表示,由於租約期滿所以結束營業,已經將餐館轉售。

林太太表示,在中半島San Mateo市的ABC茶餐廳會繼續經營,不受影響。

而位於Foster City的富林海鮮酒家(ABC Seafood Restaurant)也會繼續經營。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。