成本高難經營 ABC茶餐廳舊金山華埠店結業（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山華埠有27年歷史的ABC茶餐廳,於週三最後一日營業,不少食客都趕在結業前,再嘗一下港式茶餐滋味。

第一間ABC茶餐廳1990年5月在Stockton街開幕,當時只是一間餅店,後來因為越做越旺,開始做港式茶餐,在2000年,正式搬往Jackson街。

ABC茶餐廳東主林太接受電話訪問時說:”因為開第一間ABC時,我們的麵包、老婆餅都好有名,很多人排隊,我們只賣餅都有6至8人,那時候華埠很旺,人山人海,但我覺得這幾年不知道是什麼問題,舊金山的生意較難做,我想是因為成本、工資漲得很厲害。”

林太表示,除此之外,在華埠泊車很難又較貴,治安比以前差,加上租金上升,而灣區內又有很多競爭,尤其是近兩年,在經營上感到吃力,林太認為是時候休息一下。

林太說:”我們真的很捨不得,客人很好,常常關心我們,又來捧場,所以這陣子我們一出來,客人都問我們在哪裏再開一間。”

週二下午時分。有不少食客特地趕在店舖結業時捧場,亦有人完全不知道ABC即將結業。

食客魯先生說:”由開張一直光顧到現在,最喜歡是海南雞飯、雲吞麵,所以這幾天來捧場,可惜都無辦法,人家不做了。”

食客鍾女士亦說:”有點失落,以後出來華埠,已經有很多餐館關門,唯一我們都喜歡這間,都沒有了,以後不知到哪裏找吃的地方,與餐廳員工很熟悉,大家好像有一種感情,已經連結在一起,見到他們,一邊用餐聊天,很開心。”

除了華埠,ABC茶餐廳在日落區及聖馬刁市仍有分店,林太表示,部分員工會退休,亦會盡量安排其他員工調去其他分店。

林太表示,店舖週三關門後,會與員工聚餐,至於會否在華埠另開新店,就要休息後再考慮。

