成本高難經營 ABC茶餐廳舊金山華埠店結業（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

在舊金山華埠有27年歷史的ABC茶餐廳，於週三最後一日營業，不少食客都趕在結業前，再嘗一下港式茶餐滋味。

第一間ABC茶餐廳1990年5月在Stockton街開幕，當時只是一間餅店，後來因為越做越旺，開始做港式茶餐，在2000年，正式搬往Jackson街。

ABC茶餐廳東主林太接受電話訪問時說：”因為開第一間ABC時，我們的麵包、老婆餅都好有名，很多人排隊，我們只賣餅都有6至8人，那時候華埠很旺，人山人海，但我覺得這幾年不知道是什麼問題，舊金山的生意較難做，我想是因為成本、工資漲得很厲害。”

林太表示，除此之外，在華埠泊車很難又較貴，治安比以前差，加上租金上升，而灣區內又有很多競爭，尤其是近兩年，在經營上感到吃力，林太認為是時候休息一下。

林太說：”我們真的很捨不得，客人很好，常常關心我們，又來捧場，所以這陣子我們一出來，客人都問我們在哪裏再開一間。”

週二下午時分。有不少食客特地趕在店舖結業時捧場，亦有人完全不知道ABC即將結業。

食客魯先生說：”由開張一直光顧到現在，最喜歡是海南雞飯、雲吞麵，所以這幾天來捧場，可惜都無辦法，人家不做了。”

食客鍾女士亦說：”有點失落，以後出來華埠，已經有很多餐館關門，唯一我們都喜歡這間，都沒有了，以後不知到哪裏找吃的地方，與餐廳員工很熟悉，大家好像有一種感情，已經連結在一起，見到他們，一邊用餐聊天，很開心。”

除了華埠，ABC茶餐廳在日落區及聖馬刁市仍有分店，林太表示，部分員工會退休，亦會盡量安排其他員工調去其他分店。

林太表示，店舖週三關門後，會與員工聚餐，至於會否在華埠另開新店，就要休息後再考慮。

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