By

【KTSF】

阿拉斯加兩隻黑熊仔,因為被母親遺棄,被漁獵局送到安哥拉治動物園,當局後來給他們找到舊金山動物園的新家。

舊金山動物園肉食動物管理員Ashleigh Lutz-Nelson說:”阿拉斯加州的漁獵局問我們能否照顧兩頭黑熊孤兒,我們給牠們取名為Juneau和Valdez,牠們被發現時非常瘦弱,只有約15磅,非常小,才幾個月大。”

由於牠們是被拯救的動物,園方不會繁殖牠們,但會給牠們一個長期的庇護所,舊金山動物園會長期照顧園內的動物,不論牠們是否在繁殖計劃中,或在放回野外的計劃中,這些計劃各有宗旨。

動物園共有80個不同物種的生存項目,對黑熊是救援及復元計劃。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。