AARP樂齡會報告指七成50歲以上人士有被詐騙經驗（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

AARP樂齡會一項報告顯示,在50歲以上的人當中,有七成的人有被詐騙的經驗。

AARP樂齡會在對1,000名全國的亞太裔人士做的調查發現,10個人當中,有7人有曾是歹徒詐騙的對象,但是當中有超過三成的人被騙錢財。

AARP樂齡會的報告指出,最多亞裔碰到的詐騙案,包括外國彩票、慈善機構、電腦病毒、稅務局稱欠稅等,也有人被盜竊身份和信用卡,有33%的受訪人士表示曾被騙錢,這些詐騙案平均騙走15,000元。

AARP樂齡會亞太裔教育副主任郭為婉說:”騙案最令人困擾的是,可能是破財,但我們要指出,受騙的人在錢財以外的損失。”

有七成被騙的人為此精神和健康受到影響,感到憤怒、壓力和焦慮、睡眠困難和羞恥等,一些人甚至會感到沮喪。

AARP表示,受騙的話除了舉報之外,也不應該把事憋在心中。

郭為婉說:”千千萬萬不要感到羞恥,不要怕丟臉,因為各種各樣的人都可能受騙。”

AARP 補充,很多年長人士因為孤單,容易在不知情的情況下透露一些個人資料,一旦受騙,他們除了報警之外,也可以向社區機構找心理輔導,而家人則不應該指責受害人,也應該在這時候支持他們。

本台近幾年有報導過祈福黨詐騙事件,也是不法之徒針對華裔社區進行的詐騙行為,幹案人特別針對年長人士,說他們家人有血光之災,要受害人交出錢財祈福,而最近更有要受害人用現金買假的金盾,都有在灣區這裡出現。

要避免被騙,大家必須知道,如果好處太不可思議的話,通常都不是真的。

一些不法之徒也會向一些無證移民說,能夠幫助他們取得身份,或是想一些長期等身份的移民,說如是給錢,他就能夠更加快的幫你取得身份,這些都是必須留意的。

