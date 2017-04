By

【KTSF 劉瑩報導】

前NFL美足球員Aaron Hernandez因為謀殺罪成被判處終身監禁,他週三被發現在囚室中上吊自殺。

Hernandez現年27歲,曾是英格蘭愛國者的球員,2015年被控在2013年謀殺他的朋友罪成,被判終身監禁。

Hernandez被裁定罪成後,一直在麻省的監獄服刑,麻省懲教部門表示,Hernandez是在週三早上在自己的囚室中上吊,送往當地的醫院搶救後不治。

獄方相信他將床單綁在囚室的窗戶,然後上吊自殺。

Hernandez亦被控於2012年在波士頓一間酒吧殺害兩名男子,稍早被判處無罪,但不足一週就自殺。

獄方稱他事前並無表露有自殺的傾向,否則獄方會轉調他到精神病房囚禁。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。