AAA推新租用汽車服務 奧克蘭柏克萊率先推出

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【KTSF 崔凱橋報導】

美國汽車協會（AAA）將於本月底在東灣奧克蘭市（屋崙）及柏克萊市推出租用汽車服務計劃。

這項服務名叫”Gig Car Share”，民眾如需要一次性的租車服務，透過其應用程式，在身處的位置附近找尋HomeZone的停車範圍，租用AAA旗下的汽車。

市民退還汽車時，只需停泊在HomeZone範圍的停車場內便可。

民眾可因應不同的需求，選擇不同的服務收費，每英里的收費為2.50元，以每小時收費則為15元。

至於租借全日的費用為85元，以繳付的費用當中包括汽油、停車收費、保險，汽車可行駛至250英里上限。

計劃將於本月30號開始，服務的時間為上午11時至下午4時，目前服務的範圍只包括奧克蘭市及柏克萊市，AAA發言人表示，服務有機會擴展至其他城市。

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