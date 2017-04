AAA推新租用汽車服務 奧克蘭柏克萊率先推出

By

【KTSF 崔凱橋報導】

美國汽車協會(AAA)將於本月底在東灣奧克蘭市(屋崙)及柏克萊市推出租用汽車服務計劃。

這項服務名叫”Gig Car Share”,民眾如需要一次性的租車服務,透過其應用程式,在身處的位置附近找尋HomeZone的停車範圍,租用AAA旗下的汽車。

市民退還汽車時,只需停泊在HomeZone範圍的停車場內便可。

民眾可因應不同的需求,選擇不同的服務收費,每英里的收費為2.50元,以每小時收費則為15元。

至於租借全日的費用為85元,以繳付的費用當中包括汽油、停車收費、保險,汽車可行駛至250英里上限。

計劃將於本月30號開始,服務的時間為上午11時至下午4時,目前服務的範圍只包括奧克蘭市及柏克萊市,AAA發言人表示,服務有機會擴展至其他城市。

