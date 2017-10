By

【KTSF 陳令楠報導】

灣區近期的山火向空氣中產生大量煙塵,很大部分附著在汽車上,美國汽車協會(AAA)建議車主儘快清洗汽車上的灰塵。

AAA表示,山火產生的煙塵與普通灰塵相比較為粗糙,並且多為顆粒狀,建議車主用軟布擦乾淨。

但對於特別多塵的車輛,就應從車頂開始先用水沖洗,再用肥皂水清洗。

AAA同時建議車主更換空氣過濾器及雨刮器,並對車內進行吸塵。

