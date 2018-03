Netflix首部台灣原創影集”雙城故事”在舊金山拍攝（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

由影音串流公司Netflix支持的首部台灣原創影集”雙城故事”,目前正在舊金山拍攝,還邀請灣區華裔民眾協助拍攝,帶您到拍片現場先睹為快。

舊金山市政府前廣場週日出現一群華裔民眾,在草地上聚集,走近一看發現有人在拍片,原來是Netflix首度與台灣團隊合作的”雙城故事”影集正在舊金山拍攝,並招募了20多名本地華裔群眾演員熱情參與。

“雙城”指的是太平洋兩端的兩個城市,舊金山和台北,描述一位來自台北大稻埕中醫家庭的女孩,和一位住在舊金山的華裔女孩,兩人交換公寓的故事。

該片主要演員分別是黃柏鈞、陳怡蓉、曾珮瑜和溫昇豪。

該影集獲上億台幣投資,將透過Netflix在全球190個國家以30種語言播映。

“雙城故事”導演葉天倫說:”跟女演員、男演員,大家在聊天就在說,我們現在講的這一句話,西班牙的觀眾會怎麼想?或是說我們在講這句話,秘魯的觀眾會怎麼想?大家在開玩笑,因為這是一個全球在觀賞的節目,我們就更不設限,然後能夠更開放、更自由的去創作。”

劇組在灣區3個星期,分別在華埠等多個知名景點,以及一家美式餐館拍攝,導演葉天倫最喜歡的場景是從至高點看金門大橋。

葉天倫說:”對我來說的一個感覺,我每次站在Battery Spencer上面那個至高點往下看的時候,都覺得開闊的感覺,望過去就是太平洋,太平洋的那一端就是台北,那種感覺常常會讓我感覺移民來舊金山的華人們,心裡在想甚麼。”

太平洋彼岸的思想之情觸動了葉天倫的靈感,劇中有很多劇情會探索華人的移民歷程。

葉天倫說:”移民來了之後,可能有很多的辛苦的部分,大家不會去說它,甚至是很多的爸爸媽媽、爺爺奶奶,很多的自己的辛苦也不會告訴兒子孫子,那這次在劇情當中,就有這樣子算是女兒或是孫女尋根的路線。”

葉天倫2010年開始擔任導演,他執導第一部片”雞排英雄”就一炮而紅,原本都是拍攝台灣本土電影,這次走上國際舞台,也希望把台灣介紹到全世界。

葉天倫說:”在這裡面我們也放入很多跟台北有關的有趣東西,譬如說我們現在鎖定的,就是大稻埕迪化街一帶。”

雙城故事一共20集,將在今年稍後播出。

