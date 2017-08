美國民眾把握難得機會 親睹日蝕天文奇景

By

【KTSF 江良慧報導】

由於這次是99年來首次再有美國全國從西岸到東岸都可以看到的日全蝕,所以在日全蝕所經軌道的地區,都有大批來自全國各地,甚至海外的觀眾聚集,他們對於自己有機會親歷這種罕見天文現象,都感到很興奮。

有民眾說,這次橫跨美國東西岸的日全蝕,是百年一遇盛會,而且只有美國才可看到,有人以一生中最壯觀的兩分鐘來形容這次天文奇景,有人甚至感到到流淚。

全美各地都至少可以看到日偏蝕,但有數以百萬計的人就專程長途拔涉去看日全蝕,因為沒有多少機會看到,這是一生難得一次的機會。

天文學家Laura Danly說:”我最愛日蝕,因為它會是你看到最美的景象,令人屏息的美,真是美到令你透不過氣來。”

特朗普總統週一也在白宮和第一夫人以及他們的兒子一起看日偏蝕,不過,在白宮露台上等候的時候,特朗普總統就被人拍攝到他脫下保護眼睛的特製日蝕眼鏡,直接用眼睛看日蝕。

連日來科學家都不斷提醒民眾,不戴保護眼鏡看日蝕,可能會損害視網膜,導致失明,據報導當特朗普這樣做時,白宮內有人大叫:別看!

另外,在田納西州動物園,一群紅鸛就在日全蝕周圍漆黑一片時,全部陸續離開池塘,聚集一起,似乎是要準備離開。

不過,日全蝕過去後,牠們又恢復正常活動。

動物園方面在事後表示,日全蝕時,周圍變黑的同時,圍觀的觀眾也發出很多驚嘆聲,所以這些紅鸛可能是以為已經天黑,也可能是因為太吵鬧,所以想離開。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。