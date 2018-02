A Perfect Day Spa突結業 地檢處調查是否涉欺詐（視頻）

By

【KTSF 歐志洲報導】

在中半島和東灣營運的按摩連鎖中心A Perfect Day Spa,在大年初一突然關門停業 ,聖馬刁縣(San Mateo)地檢處透露,已經和縣警部門開始調查。

A Perfect Day Spa 之前在東灣佛利蒙市(Fremont)、南灣聖他克拉市(Santa Clara)和中半島Millbrae市開按摩中心,聖馬刁縣地檢處透露,已經接到顧客投訴,所買到的預售卷不能再用,地檢處已經派一名檢察員和縣警辦公室人員調查事件是否涉及欺詐。

佛利蒙分店的地產經紀透露,該處有簽幾年的租約,但是已經拖欠租金3個月,A Perfect Day Spa也沒有回應地產經紀的警告通知,經紀已經向阿拉米達縣的法院申請收回店面。

而Millbrae分店的地產經紀也透露,這個地點的租金是每個月4萬,但是約兩年前開始就沒有按時交全租,到目前為止,已經拖欠約30萬的租金,目前無法和業主取得聯絡,記者週二也無法聯絡上業主。

聖馬刁縣地檢處表示,顧客在這類情況下是可以聯絡警方或地檢處調查,地檢處網站有表格。

客戶如果在60天內刷卡買預售券,可以向信用卡公司要求拒絕付款,但如果超過這60天,就必須通過民事訴訟才有望取回款額。

