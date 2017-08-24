特朗普炮轟媒體歪曲意思 主流評論員質疑他神智有問題

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【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二晚在鳳凰城造勢，激烈為自己對Charlottesville暴力事件的回應而辯護，說自己的回應完美，但媒體並無如實報導 ，公共輿論週三一面倒的指責他的言論不當，認為他不適宜做總統，有主流媒體的評論員更公開質疑他神智有問題。

特朗普週二晚抨擊媒體，指責他並無嚴厲譴責白人至上主義者，這個是歪曲他的意思，特朗普更拿出當日那份聲明，重讀了他當初對事件的回應，將自己描繪成是媒體的受害人。

特朗普說：”我們以最強烈字眼譴責這仇恨，偏見和暴力，這就是我週六所講的。”

特朗普又指當初他有譴責白人至上主義者和3K黨，不過並無提到他曾經講過右翼的白人至上主義者和左翼示威者 雙方都要負上責任。

此外，特朗普也指責拆除邦聯銅像的做法，等於試圖抹去美國的文化和歷史。

這次造勢活動是要展示特朗普在移民政策方面的強硬立場奏效。

他並威脅說，如果國會不撥款興建美墨邊界圍牆，他就關閉聯邦政府，會場內一片狂熱氣氛，而開講前會場外面支持及反對特朗普的陣營，一共有數千人集會對峙，互相責罵，警察就用催淚氣體和胡椒噴霧驅散群眾。

特朗普週三就號召大家團結，不過主流媒體幾乎一面倒批評他週二晚的言論，有失總統的身份與職能。

CNN請來的評論員更異口同聲質疑他神智有問題，不適宜做總統，前國家情報總管James Clapper也有同感 ，他尤其擔憂特朗普會動用核武。

Clapper說：”（總統是否對國安有威脅？）肯定有可能，衡量到總統的權力，坦白說我擔心就是接觸核子密碼，他決定對付金正恩，其實很難阻止他。”

有新聞評論員主張，由內閣官員以特朗普患有失智症為理由，援引憲法第25條彈劾他，民主黨籍聯邦眾議員也打算以同樣理由動議彈劾他，及要他接受神智檢驗。

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