特朗普炮轟媒體歪曲意思 主流評論員質疑他神智有問題

【KTSF 張麗月報導】

特朗普總統週二晚在鳳凰城造勢,激烈為自己對Charlottesville暴力事件的回應而辯護,說自己的回應完美,但媒體並無如實報導 ,公共輿論週三一面倒的指責他的言論不當,認為他不適宜做總統,有主流媒體的評論員更公開質疑他神智有問題。

特朗普週二晚抨擊媒體,指責他並無嚴厲譴責白人至上主義者,這個是歪曲他的意思,特朗普更拿出當日那份聲明,重讀了他當初對事件的回應,將自己描繪成是媒體的受害人。

特朗普說:”我們以最強烈字眼譴責這仇恨,偏見和暴力,這就是我週六所講的。”

特朗普又指當初他有譴責白人至上主義者和3K黨,不過並無提到他曾經講過右翼的白人至上主義者和左翼示威者 雙方都要負上責任。

此外,特朗普也指責拆除邦聯銅像的做法,等於試圖抹去美國的文化和歷史。

這次造勢活動是要展示特朗普在移民政策方面的強硬立場奏效。

他並威脅說,如果國會不撥款興建美墨邊界圍牆,他就關閉聯邦政府,會場內一片狂熱氣氛,而開講前會場外面支持及反對特朗普的陣營,一共有數千人集會對峙,互相責罵,警察就用催淚氣體和胡椒噴霧驅散群眾。

特朗普週三就號召大家團結,不過主流媒體幾乎一面倒批評他週二晚的言論,有失總統的身份與職能。

CNN請來的評論員更異口同聲質疑他神智有問題,不適宜做總統,前國家情報總管James Clapper也有同感 ,他尤其擔憂特朗普會動用核武。

Clapper說:”(總統是否對國安有威脅?)肯定有可能,衡量到總統的權力,坦白說我擔心就是接觸核子密碼,他決定對付金正恩,其實很難阻止他。”

有新聞評論員主張,由內閣官員以特朗普患有失智症為理由,援引憲法第25條彈劾他,民主黨籍聯邦眾議員也打算以同樣理由動議彈劾他,及要他接受神智檢驗。

