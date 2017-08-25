學者剖析南方邦聯紀念碑或銅像爭議原由（視頻）

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【KTS 萬若全報導】

在美國就有超過700個跟南北戰爭、南方邦聯有關的紀念碑或銅像，為什麼有那麼多雕像？爭議性在哪裡？究竟該不該拆除？

在舊金山大學法學院教授平權法的鄧新源教授，曾經去過維珍尼亞州首府Richmond市，他說有一條長街。幾乎每個路口都有內戰時期南方邦聯英雄人物的銅像。

鄧新源教授說：”如果我是非洲裔開車經過，我也不會樂見這些銅像會在這裡，乃因彼時維州Richmond人，曾渴望讓南方將領享有尊崇，你可以說這是南方文化一部分，但確是代表文化壞的一面，因為它支持蓄奴。”

1861年爆發的南北戰爭，就是支持解放黑奴的北方跟支持蓄奴的南方，為了黑人民權問題，打了美國歷史上唯一的一場內戰。

雖然最後南方戰敗，但是不少人為當年的南方英雄立碑立像，包括邦聯總統戴維斯，其中最多銅像的就是Robert E.Lee 李將軍，他也是維珍尼亞州暴力事件的銅像主角。

李將軍畢業於西點軍校，原本是正規的聯邦軍人，南北戰爭爆發，林肯希望李將軍站在同一陣營，結果維珍尼亞出生的李將軍為了捍衛家鄉，決定對抗北方聯邦政府，成為南軍的指揮官，從初期的常勝將軍，最後變成敗將，但他不惜跟北方合眾國對抗，被南方視為英雄人物。

根據多項民調，大部分的民眾其實是不贊成拆除代表邦聯時期的人物或符號，在社交網站也有許多人表示，這些雕像紀念碑是歷史遺跡，拆除銅像等於抹煞歷史。

不過值得一提的是，這些銅像並不是在內戰結束後立刻建立的，最多是在1890年到1950之間，也就是種族隔離的分水嶺，而且這些雕像並不是只有在南方11州出現，而是多達31州。

鄧新源教授說：”銅像不建於內戰時期，而普遍建於1960年代，其時美國通過民權法，支持黑人民權，還有金博士領導民權運動 ，這些銅像在那時豎立，以抗衡那民權法，我不喜歡這些銅像，因為它代表支持奴隸制度，拆掉它們確有某種價值，但坦白說，我覺得還有比拆銅像更重要的事要做，美國現在有太多歧視，包括就業歧視、住屋歧視、教育歧視，我寧可花心思去反歧視，而不是去拆銅像。”

鄧新源教授表示，很多新移民，尤其年輕一代，並不了解美國歷史，現在藉這個機會可以更了解少數族裔在美國歷史上遭受不公平待遇，包括排華法、日本裔集中營等等。

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