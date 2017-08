學者剖析南方邦聯紀念碑或銅像爭議原由（視頻）

By

【KTS 萬若全報導】

在美國就有超過700個跟南北戰爭、南方邦聯有關的紀念碑或銅像,為什麼有那麼多雕像?爭議性在哪裡?究竟該不該拆除?

在舊金山大學法學院教授平權法的鄧新源教授,曾經去過維珍尼亞州首府Richmond市,他說有一條長街。幾乎每個路口都有內戰時期南方邦聯英雄人物的銅像。

鄧新源教授說:”如果我是非洲裔開車經過,我也不會樂見這些銅像會在這裡,乃因彼時維州Richmond人,曾渴望讓南方將領享有尊崇,你可以說這是南方文化一部分,但確是代表文化壞的一面,因為它支持蓄奴。”

1861年爆發的南北戰爭,就是支持解放黑奴的北方跟支持蓄奴的南方,為了黑人民權問題,打了美國歷史上唯一的一場內戰。

雖然最後南方戰敗,但是不少人為當年的南方英雄立碑立像,包括邦聯總統戴維斯,其中最多銅像的就是Robert E.Lee 李將軍,他也是維珍尼亞州暴力事件的銅像主角。

李將軍畢業於西點軍校,原本是正規的聯邦軍人,南北戰爭爆發,林肯希望李將軍站在同一陣營,結果維珍尼亞出生的李將軍為了捍衛家鄉,決定對抗北方聯邦政府,成為南軍的指揮官,從初期的常勝將軍,最後變成敗將,但他不惜跟北方合眾國對抗,被南方視為英雄人物。

根據多項民調,大部分的民眾其實是不贊成拆除代表邦聯時期的人物或符號,在社交網站也有許多人表示,這些雕像紀念碑是歷史遺跡,拆除銅像等於抹煞歷史。

不過值得一提的是,這些銅像並不是在內戰結束後立刻建立的,最多是在1890年到1950之間,也就是種族隔離的分水嶺,而且這些雕像並不是只有在南方11州出現,而是多達31州。

鄧新源教授說:”銅像不建於內戰時期,而普遍建於1960年代,其時美國通過民權法,支持黑人民權,還有金博士領導民權運動 ,這些銅像在那時豎立,以抗衡那民權法,我不喜歡這些銅像,因為它代表支持奴隸制度,拆掉它們確有某種價值,但坦白說,我覺得還有比拆銅像更重要的事要做,美國現在有太多歧視,包括就業歧視、住屋歧視、教育歧視,我寧可花心思去反歧視,而不是去拆銅像。”

鄧新源教授表示,很多新移民,尤其年輕一代,並不了解美國歷史,現在藉這個機會可以更了解少數族裔在美國歷史上遭受不公平待遇,包括排華法、日本裔集中營等等。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。