舊金山華埠附近可負擔公寓維修後重開（視頻）

By

【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠旁一座專為長者及傷殘人士而設的公寓大樓,經過一年的翻新後,週四正式重開。

舊金山市長布里德(London Breed)主持大廈開幕的剪綵儀式,這座位於Pacific街990號的公寓,一共有92個專為長者及傷殘人士而設的可負擔房屋單位,工程鞏固大廈的防震能力,單位內外的設備、活動室及公共空間等都進行升級。

翻新工程沿於已故市長李孟賢推出的RAD計劃,目的在於維修及改善現有的可負擔房屋,除了改善住客的生活環境外,更希望這些單位可以長久使用,今次工程歷時大約一年,其實早在今年春季已經完工。

負責管理大廈的華協中心指,翻新過程很艱難,除了幫他們搬屋外,還要將住客暫時安置在市內其他空置單位,對於很多住客來說,離開華埠生活不是一件容易的事。

華協中心行政主任方小龍牧師(Norman Fong)說:”所有長者,他們很體諒,有些人從未搬走過,住了50年,因此過程很艱辛,但這是我們存在的意義,去示威叫口號,爭取房屋很容易,在空地上起屋很容易,但維修舊有的房屋,尤其是在華埠,因此我們更加要做。”

今年88歲的林趙笑英,2012年搬入這座大廈,對於當日突然要搬屋,她感到很無助。

林趙笑英:”工程是一年,我很擔心離開華埠那麼遠,不知道怎辦,又要搬屋很麻煩,後來華協幫我們搬回來,解決一切的困難,在搬遷期間,我學識自己坐車,回到990(大廈)環境變不同,以前990(大廈)設備又差,環境衛生又不好,破破舊舊,但華協接管後,管理得好好。”

除了這裡,華埠的四座平園亦先後進行翻新工程,預計將於明年底前全部完工。

此外,一個月前接受輪候名單申請的華埠i Hotel長者公寓,管理公司華協公布,公寓有104個單位,最終收到超過6,000份申請表。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。