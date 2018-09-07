舊金山華埠附近可負擔公寓維修後重開（視頻）

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【KTSF 陳嘉琪報導】

舊金山華埠旁一座專為長者及傷殘人士而設的公寓大樓，經過一年的翻新後，週四正式重開。

舊金山市長布里德（London Breed）主持大廈開幕的剪綵儀式，這座位於Pacific街990號的公寓，一共有92個專為長者及傷殘人士而設的可負擔房屋單位，工程鞏固大廈的防震能力，單位內外的設備、活動室及公共空間等都進行升級。

翻新工程沿於已故市長李孟賢推出的RAD計劃，目的在於維修及改善現有的可負擔房屋，除了改善住客的生活環境外，更希望這些單位可以長久使用，今次工程歷時大約一年，其實早在今年春季已經完工。

負責管理大廈的華協中心指，翻新過程很艱難，除了幫他們搬屋外，還要將住客暫時安置在市內其他空置單位，對於很多住客來說，離開華埠生活不是一件容易的事。

華協中心行政主任方小龍牧師（Norman Fong）說：”所有長者，他們很體諒，有些人從未搬走過，住了50年，因此過程很艱辛，但這是我們存在的意義，去示威叫口號，爭取房屋很容易，在空地上起屋很容易，但維修舊有的房屋，尤其是在華埠，因此我們更加要做。”

今年88歲的林趙笑英，2012年搬入這座大廈，對於當日突然要搬屋，她感到很無助。

林趙笑英：”工程是一年，我很擔心離開華埠那麼遠，不知道怎辦，又要搬屋很麻煩，後來華協幫我們搬回來，解決一切的困難，在搬遷期間，我學識自己坐車，回到990（大廈）環境變不同，以前990（大廈）設備又差，環境衛生又不好，破破舊舊，但華協接管後，管理得好好。”

除了這裡，華埠的四座平園亦先後進行翻新工程，預計將於明年底前全部完工。

此外，一個月前接受輪候名單申請的華埠i Hotel長者公寓，管理公司華協公布，公寓有104個單位，最終收到超過6,000份申請表。

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