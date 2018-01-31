被拍下不衛生運送生豬肉 大華超市向消費者致歉（視頻）

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【KTSF 古琳嘉報導】

有供應商員工被人拍攝到使用Costco超市購物車運送生豬肉到南灣一家大華99超市，案件持續發酵，聖縣衛生部門已經展開調查，而大華超市也對事件做出回應，並向消費者致歉。

灣區華裔婦女司徒女士（Loretta Seto），上個星期在臉書上發布了她在位於聖荷西市Hostetter Road 1688號的一間大華超市拍到的照片，貼文描述大華的供應商用Costco賣場的手推車運載大批生豬肉進入超市，引發熱烈關注和討論。

事發後，位於東灣Union City的大華超市北加州總公司召開多次內部會議，對事件展開危機處理，並向本台說明事發經過。

大華超市總公司副總裁周振強（Teddy Chow）說：”事情是發生於1月14號早上，是我們其中一個肉部的廠商，他的員工，我強調，就是要講得很清楚，這些員工是我們廠商的員工，用了別家的購物車來放這些豬肉，放在我們店裡面，這是我們沒辦法接受的。”

根據NBC新聞報導，這家供應商是位於加州 Winton市的Jim’s Farm Meat，該公司並向Modesto Bee表示，已經將兩名涉事員工開除，但無法對其違規行為做出解釋。

大華超市表示，在事件過後，他們的肉品生意似乎沒有受到太大的影響，而消費者敢不敢繼續在這裡買肉呢？似乎答案是見仁見智。

有消費者就表示，「我看到整隻豬還有所有的腿都趴在整個購物車上，說真的我真的很驚訝。那你會不會再在這裡買肉? 現在我會考慮了，自從我看到那些照片之後，我會覺得還是遠離那些肉吧。」也有消費者說，大華超市的肉還是滿新鮮的，尤其是絞肉，有時候別的商店的碎肉，絞了以後不大新鮮，這裡雖然價格高一點，但是比較新鮮，因為會繼續在這裏買肉。

大華超市指出，該超市進貨都有一定的規範，首先每家廠商原本就有食品衛生部門派員檢查，符合規定才能出貨，而廠商送生豬肉到大華超市，也要透過收貨部把關。

大華超市指出，當天供應商並未透過收貨部進貨，本身就不符規定，而不管是廠商進貨，還是肉品部的員工運送豬肉，使用購物車更是不允許的。

周振強說：”至於搬運這些生豬肉，我們當然不允許用購物車，因為我們所有購物車希望是準備給我們顧客使用的，至於我們內部，我們有ㄧ些工具，有ㄧ些搬運的工具會準備給我們肉部部門的同事，廠商當然我們要求他們要準備適合的工具，來搬運這些東西。”

事件後，大華已經向廠商發放聲明，如有違反規定，將結束合作關係。

目前包括聖塔克拉拉縣環境衛生局已經就事件展開調查，大華超市表示，會全面配合調查。

NBC報導指出，事件也引起聯邦農業部的注意，將深入了解。

對於這起負面消息，大華表示，重視客戶觀感，會努力做得更好。

周振強說：”如果有犯錯，我在這邊代表我們公司向所有的消費者說對不起，但是請相信我們，我們一定會把有的，不管是重大的錯或是小錯，這一次不是我們直接引起的一些錯誤，我們都會把它修正過來。”

因為事件爆紅的司徒女士原本要接受本台訪問，不過在得知肉品廠員工被開除後，她以擔心自己的人身安全為由，臨時取消了採訪，不希望再曝光。

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