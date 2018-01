被拍下不衛生運送生豬肉 大華超市向消費者致歉（視頻）

By

【KTSF 古琳嘉報導】

有供應商員工被人拍攝到使用Costco超市購物車運送生豬肉到南灣一家大華99超市,案件持續發酵,聖縣衛生部門已經展開調查,而大華超市也對事件做出回應,並向消費者致歉。

灣區華裔婦女司徒女士(Loretta Seto),上個星期在臉書上發布了她在位於聖荷西市Hostetter Road 1688號的一間大華超市拍到的照片,貼文描述大華的供應商用Costco賣場的手推車運載大批生豬肉進入超市,引發熱烈關注和討論。

事發後,位於東灣Union City的大華超市北加州總公司召開多次內部會議,對事件展開危機處理,並向本台說明事發經過。

大華超市總公司副總裁周振強(Teddy Chow)說:”事情是發生於1月14號早上,是我們其中一個肉部的廠商,他的員工,我強調,就是要講得很清楚,這些員工是我們廠商的員工,用了別家的購物車來放這些豬肉,放在我們店裡面,這是我們沒辦法接受的。”

根據NBC新聞報導,這家供應商是位於加州 Winton市的Jim’s Farm Meat,該公司並向Modesto Bee表示,已經將兩名涉事員工開除,但無法對其違規行為做出解釋。

大華超市表示,在事件過後,他們的肉品生意似乎沒有受到太大的影響,而消費者敢不敢繼續在這裡買肉呢?似乎答案是見仁見智。

有消費者就表示,「我看到整隻豬還有所有的腿都趴在整個購物車上,說真的我真的很驚訝。那你會不會再在這裡買肉? 現在我會考慮了,自從我看到那些照片之後,我會覺得還是遠離那些肉吧。」也有消費者說,大華超市的肉還是滿新鮮的,尤其是絞肉,有時候別的商店的碎肉,絞了以後不大新鮮,這裡雖然價格高一點,但是比較新鮮,因為會繼續在這裏買肉。

大華超市指出,該超市進貨都有一定的規範,首先每家廠商原本就有食品衛生部門派員檢查,符合規定才能出貨,而廠商送生豬肉到大華超市,也要透過收貨部把關。

大華超市指出,當天供應商並未透過收貨部進貨,本身就不符規定,而不管是廠商進貨,還是肉品部的員工運送豬肉,使用購物車更是不允許的。

周振強說:”至於搬運這些生豬肉,我們當然不允許用購物車,因為我們所有購物車希望是準備給我們顧客使用的,至於我們內部,我們有ㄧ些工具,有ㄧ些搬運的工具會準備給我們肉部部門的同事,廠商當然我們要求他們要準備適合的工具,來搬運這些東西。”

事件後,大華已經向廠商發放聲明,如有違反規定,將結束合作關係。

目前包括聖塔克拉拉縣環境衛生局已經就事件展開調查,大華超市表示,會全面配合調查。

NBC報導指出,事件也引起聯邦農業部的注意,將深入了解。

對於這起負面消息,大華表示,重視客戶觀感,會努力做得更好。

周振強說:”如果有犯錯,我在這邊代表我們公司向所有的消費者說對不起,但是請相信我們,我們一定會把有的,不管是重大的錯或是小錯,這一次不是我們直接引起的一些錯誤,我們都會把它修正過來。”

因為事件爆紅的司徒女士原本要接受本台訪問,不過在得知肉品廠員工被開除後,她以擔心自己的人身安全為由,臨時取消了採訪,不希望再曝光。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。