李孟賢超市心臟病發 911求救電話錄音公開（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

應San Francisco Examiner報社要求,舊金山緊急應變署公開了李孟賢市長突發心髒病時,有人撥打911求救電話的錄音,顯示救護車在4分鐘之內抵達現場。

李孟賢市長12月11日週一晚十點左右,到離家最近的Safeway超市買菜,期間突然暈倒,舊金山緊急應變署於10點07分接到第一個911報警電話。

接線員說:舊金山911,地點在哪裡,哪裡打來的?

報警者:在Monterey 625號Safeway。

應李孟賢家人要求,報警電話錄音中描述病人病情的部分已被刪除,以保護病人隱私,只公開部分錄音。

接線員:多大年紀?是男還是女?

報警者:多大年紀是嗎?65歲。

接線員:65歲女性是嗎?

報警員:他是男性,是男性。

接線員: 你跟病人在一起嗎?

報警者: 是的,是舊金山市長

接線員:他完全清醒嗎?當你跟他講話時?

接線員:他在Safeway蔬菜部哪裡嗎?

接線員:蔬菜部,好的,救護車已經去了,若有變化再打給我們。

在10點08分,911接線員又接到第二個由Safeway當班經理打來的求救電話。

接線員: 舊金山911

報警者:你好,我是Monterey 625號Safeway經理,我們有一位顧客。

接線員:是在625 Monterey嗎?

報警者: 是的。

接線員:我們已有救護車前往,病人現在如何?

報警者:我不能百分百確定,但我百分百確定是李孟賢市長。

救護車於10點11分之前,即4分鐘之內抵達Safeway,錄音電話還顯示,當Safeway經理跟李孟賢確認名字時,李孟賢只說出Lee,而在救護車上,李孟賢也還能講話,當時在旁的還有市長夫人林進敏。

這段錄音顯示,與一般911應急反應大約要20分鐘抵達現場相比速度快幾倍。

市議員佩斯金曾批評,舊金山緊急應變署反應慢,甚至未達到聯邦911應變標準,認為是領導不力,李孟賢於是承諾會解決這個問題,並在今年8月要求將非緊急電話,例如汽車盜竊等原本由911接聽,轉為由市府的非緊急電話中心311接聽,以提高911反應速度,結果奏效。

截至11月,九成的911求救電話都能在10秒之內被接聽。

