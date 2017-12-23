李孟賢超市心臟病發 911求救電話錄音公開（視頻）

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【KTSF 梁秋玉報導】

應San Francisco Examiner報社要求，舊金山緊急應變署公開了李孟賢市長突發心髒病時，有人撥打911求救電話的錄音，顯示救護車在4分鐘之內抵達現場。

李孟賢市長12月11日週一晚十點左右，到離家最近的Safeway超市買菜，期間突然暈倒，舊金山緊急應變署於10點07分接到第一個911報警電話。

接線員說：舊金山911，地點在哪裡，哪裡打來的？

報警者：在Monterey 625號Safeway。

應李孟賢家人要求，報警電話錄音中描述病人病情的部分已被刪除，以保護病人隱私，只公開部分錄音。

接線員：多大年紀？是男還是女？

報警者：多大年紀是嗎？65歲。

接線員：65歲女性是嗎？

報警員：他是男性，是男性。

接線員: 你跟病人在一起嗎？

報警者: 是的，是舊金山市長

接線員：他完全清醒嗎？當你跟他講話時？

接線員：他在Safeway蔬菜部哪裡嗎？

接線員：蔬菜部，好的，救護車已經去了，若有變化再打給我們。

在10點08分，911接線員又接到第二個由Safeway當班經理打來的求救電話。

接線員: 舊金山911

報警者：你好，我是Monterey 625號Safeway經理，我們有一位顧客。

接線員：是在625 Monterey嗎？

報警者: 是的。

接線員：我們已有救護車前往，病人現在如何？

報警者：我不能百分百確定，但我百分百確定是李孟賢市長。

救護車於10點11分之前，即4分鐘之內抵達Safeway，錄音電話還顯示，當Safeway經理跟李孟賢確認名字時，李孟賢只說出Lee，而在救護車上，李孟賢也還能講話，當時在旁的還有市長夫人林進敏。

這段錄音顯示，與一般911應急反應大約要20分鐘抵達現場相比速度快幾倍。

市議員佩斯金曾批評，舊金山緊急應變署反應慢，甚至未達到聯邦911應變標準，認為是領導不力，李孟賢於是承諾會解決這個問題，並在今年8月要求將非緊急電話，例如汽車盜竊等原本由911接聽，轉為由市府的非緊急電話中心311接聽，以提高911反應速度，結果奏效。

截至11月，九成的911求救電話都能在10秒之內被接聽。

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