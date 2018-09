By

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山Stonestown購物廣場推行革新後,吸引不少著名食店,台式麵包店85度C週五正式開張。

85度C在Stonestown購物商場試業已有一段時間,週五正式開張,新張優惠包括提供一毫子買一杯海鹽咖啡,以及送贈品等。

除了85度C之外,售賣日本Souffle鬆餅的Gram Cafe & Pancakes也將會在Stonestown購物商場開業。

這個歷史悠久的購物商場推行連串改革,Macy’s百貨公司關閉後,騰空出來的地方將會開戲院、超級市場,以及有更多小商店和餐館進駐。

