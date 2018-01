蝦仔周國祥兩年前判囚終身 餘下8被告也判入獄

By

【KTSF 歐志洲報導】

兩年前被聯邦法庭判處終身監禁的舊金山華埠致公堂龍頭周國祥,同案另外8名被告週一被判刑。

在2014年,聯邦調查局(FBI)的逮捕行動中,有約30人被捕,當中致公堂龍頭周國祥在審訊過後,162項包括預謀謀殺和敲詐勒索罪名等全部成立,兩年前被判終身監禁。

涉案的其他被告一些也已經被判刑,最新的一批8人涉案人士,在對控罪認罪之後,也在週一被判刑,涉及的罪行包括洗黑錢、走私毒品、走私被偷的酒、走私軍火等,他們年齡介於33到58歲,他們的刑期分別是1年到7年不等。

以下為8名被告的刑期:

Leslie Yun 7 年監禁

James Pau 6 年監禁

Rinn Roeun 6 年監禁

Barry House 4 年監禁

Michael Mei 5 年監禁

Eliane Liang 3 年監禁

Tina Liang 1.5 年監禁

Kevin Siu 1 年監禁

涉案的被告中,共有17人是致公堂的成員,剩下的一名被告George Nieh將在7月判刑。

