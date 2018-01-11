移民局到7-11便利店搜無證員工 包括灣區6市分店（視頻）

【KTSF 郭柟報導】
聯邦移民執法局（ICE）週三突擊搜查全國近100間7-11便利店，當中包括6個灣區城市，在全國拘捕了21人。
這6個灣區城市包括南灣Santa Clara、東灣Napa、北灣Santa Rosa、Suisun City、Petaluma、和Sebastopol市。
ICE聲稱，今次行動是為了告誡僱主，確保聘請合法員工，又指在2013年，有9間7-11便利店店主涉嫌僱用非法員工等罪名被捕，今次是跟進行動。
不過有報導指，Santa Clara縣、Napa縣、和Sonoma縣縣警都對今次行動 並不知情。
ICE暫時不肯透露將逮捕了的7-11員工扣留在哪個州份。
7-11便利店位於德州的總公司就發聲明表示，每間分店的店主都有責任確保聘請的員工有合法工作證明。
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