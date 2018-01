移民局到7-11便利店搜無證員工 包括灣區6市分店（視頻）

By

【KTSF 郭柟報導】

聯邦移民執法局(ICE)週三突擊搜查全國近100間7-11便利店,當中包括6個灣區城市,在全國拘捕了21人。

這6個灣區城市包括南灣Santa Clara、東灣Napa、北灣Santa Rosa、Suisun City、Petaluma、和Sebastopol市。

ICE聲稱,今次行動是為了告誡僱主,確保聘請合法員工,又指在2013年,有9間7-11便利店店主涉嫌僱用非法員工等罪名被捕,今次是跟進行動。

不過有報導指,Santa Clara縣、Napa縣、和Sonoma縣縣警都對今次行動 並不知情。

ICE暫時不肯透露將逮捕了的7-11員工扣留在哪個州份。

7-11便利店位於德州的總公司就發聲明表示,每間分店的店主都有責任確保聘請的員工有合法工作證明。

報導指特朗普總統上任後,ICE拘捕多了四成疑似無證移民勞工,今次ICE是最大宗搜捕行動。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. Bay City News contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。