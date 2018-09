By

【KTSF】

哥倫比亞電視台(CBS)再有人事變動,新聞節目"60 minutes"的長期監製Jeff Fager,也因為被指行為不當被開除。

CBS週三發出推文,說Fager離開CBS新聞,即時生效,而公司的新主席David Rhodes,週三也就Jeff Fager的離職向員工發出通告,說Fager的離開,與報章報導他被指控沒有直接關係,而公司將會繼續就有關指控展開獨立調查。

Rhodes在通告中只是說,Fager違反公司政策。

New Yorker雜誌較早前的報導,Fager被多名女性指控咸豬手和不適當觸碰她們,Fager否認指控,又發聲明說自己是因為向一名CBS女記者發短訊警告她,所以被開除。

