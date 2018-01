By

【KTSF】

東灣柏克萊市週四凌晨發生黎克特制4.4級地震,灣區多個地方有震感,不少民眾表示從睡夢中驚醒。

美國地質研究所表示,地震發生在2點39分,震央位於加大柏克萊校區及Claremont酒店附近的Hayward Fault斷層,震源深度是8哩,屬中度地震。

地質局起初將地震列為4.7級,其後將地震下降為4.5級,然後再下降為4.4級。

灣區包括整個東灣、舊金山、北灣及南灣多地的民眾都感到震感,並從睡夢中驚醒。

目前沒有接到任何傷亡及建築物損毀的報告。

(Copyright 2018 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。