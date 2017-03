By

【KTSF 林佩樺報導】

3D打印風行的時代,模型食物都可以通過打印機打印出來,而人類的滿足感並不止步於此,又有驚人的“壯舉”。

在俄羅斯的一間公司,聲稱生產出全球第一部可以打印房屋的3D打印機。

據說這間耗時24小時打印出來的房屋,坐落在俄羅斯,面積大概1,100平方呎,屬於Apis Cor公司的創意,亦都是目前第一間利用3D打印技術發展移動建築項目的公司。

這種技術可以幫助施工隊伍靈活地在施工現場打印整棟的建築物,公司表示,他們想改變大家對於建築的看法,同時幫助全世界的民眾改善他們的居住環境。

(Copyright 2017 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。