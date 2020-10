美國上周48萬多人染疫 創一周最高紀錄

【KTSF 江良慧報導】

美國上星期有超過481,000人感染新型冠狀病毒,是自從疫情爆發以來,一個星期最多新症的記錄,接近一半的州分上星期的新症都創新高,另外有5個州則是染疫死亡數字創新高。

更多美國人要住院,更多新感染個案,更多人死亡,截至周一為止,美國的平均新症已經接近每天69,000宗,是疫情以來的7天平均數新高。

Access Health International總裁William Haseltine說:「我認為不久會有幾個星期破紀錄,每天將有逾10萬人感染。」

上星期37個州新增個案上升,有21個州的7天平均個案更創新高。

布朗大學公共衛生學院Ashish Jha醫生說:「我們確實從未小看如此一種病毒。」

白宮在沒有一個全國抗疫計劃的情況下承認,控制病毒方面已經盡了力,但專家就仍在努力。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci說:「若公眾不戴口罩,那麼或許我們應該強制實行。」

前FDA局長Scott Gottlieb醫生發文章敦促在全國實施臨時強制戴口罩命令,說州應該可以選擇怎樣去執行一個命令,但目的應該是要讓戴口罩成為社會文化規範,而並非出於政治立場。

前巴爾的摩衛生局長Leana Wen說:「其實我們現在有一個小機會,阻止即將到來的爆炸性擴散。」

阿利桑拿州這間中學有4宗確診,數以百計的師生要隔離兩星期。

芝加哥病例上升,並因此要實施宵禁,伊利諾伊州公共衛生局長週末時就忍不住崩潰。

伊利諾伊州公共衛生局局長Ngozi Ezike說:「我們報告有3,874宗新症,自疫情起總共36,433宗確診,不好意思,麻煩你。」

猶他州醫院協會警告可能快將要配給照護。

John Hopkins大學Tom Inglesby醫生說:「這不僅影響新冠病人,還有其他需要入深切治療部的病人。」

德州El Paso因為醫院和深切治療部病房逐漸客滿,決定實施兩星期宵禁。

德州El Paso市長Dee Margo說:「疫情顯著上升,至我們醫院容量上限,我們可能已無計可施。」

雖然他們將會議中心改造成醫院,以收治急增的病人,情況未有改善的跡象。

特朗普總統在週末時表示,新症急升是因為有更多人做了病毒檢測,不過Johns Hopkins大學的7天平均個案數字顯示,新症數量遠高於新增的檢測量。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report. )

版權所有,不得轉載。