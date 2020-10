【KTSF】

特朗普政府表示,正在向全國加速分發新冠病毒檢測試劑盒。

根據聯邦衛生部,在本週聯邦政府將向各個州分發總數量為3,700萬個Binax Now抗原檢測試劑盒,旨在加強對長者的保護,並且推進經濟重啟。

官員表示,此次分發的檢測盒,是聯邦政府原有計劃分發1億5千萬個Binax Now試劑盒中的一部分。

Binax Now的研發公司Abbott實驗室表示,這個檢測盒可以在15分鐘內給出結果,衛生部也指出,增加病毒檢測並不意味著改變抗疫指引,民眾還是需要佩戴口罩和勤洗手。

