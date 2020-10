特朗普彭斯分別到賓州明州舉行大型造勢活動

【KTSF 蔡璐陽報導】

特朗普總統和副總統彭斯周二分別在賓夕凡尼亞州和明尼蘇達州舉行造勢活動。

周二的賓夕凡尼亞州格外繁忙,兩位總統候選人都來舉行造勢活動,不過特朗普的風格明顯有別於拜登,上千民眾出席特朗普的造勢活動,大部分都沒有戴口罩。

拜登則較小心,以顯示他認真看待疫情,但特朗普認為,拜登不願舉行大型集會活動,是因為拜登沒有很多支持者。

特朗普說:「投票給拜登就意味著你將失去工作,禁止水壓採油,並且摧毀賓州經濟,2016年賓州投票決定,不支持這個腐敗的極左黨派,你們選了一個把美國放在第一位的門外漢作為總統。」

從特朗普的競選活動日程表來看,他需要鞏固賓州的支持者,特朗普競選團隊的助手們認為,賓州對於是否拿到270人票來說十分重要。

另外,副總統彭斯周二到明尼蘇達州北部舉行造勢活動,他有意拉攏鐵鏽帶的選民,同特朗普一樣,在彭斯的活動上,大部分支持者都沒有佩戴口罩,或者保持社交距離。

在剛剛過去的週末,彭斯團隊中有好幾人確診新冠病毒,包括他的幕僚長Marc Short,然而彭斯不但沒有遵醫囑進行自我隔離,反而繼續舉辦造勢活動。

在周二的集會上,他在發表演說時也沒有戴口罩,在說到新冠病毒疫情議題時,彭斯表示在今年底,特朗普政府將會分發數量非常龐大的疫苗給民眾。

