台灣中天電視台換照爭議延燒到海外（視頻）

台灣中天電視台的換照爭議也延燒到海外,灣區有團體呼籲台灣政府不應干涉言論自由,不過也有親綠的團體認為,中天就是中共的傳聲筒,應該關台。

將近50個台灣社團及大專院校等組織,以捍衛民主言論自由,搶救中天電視新聞,共同發表聯合聲明。

北加州中國大專校友會聯合會會長劉寶剛說:「北加州中國大專校友會聯合會,基於支持新聞自由言論的立場,認為NCC不應該撤銷中天電視台的執照,台灣自1987年解除戒嚴以來,開放黨禁,開放報禁,推行民主制度,而民主制度是建立在

言論自由之上,如今倒行逆施,不是一般民眾樂於見到的。」

台灣知名新聞學校世新大學,是最多與新聞界傳播界相關科系畢業的校友,已故創辦人成捨我創校以來,就以自由色彩濃厚著稱,中天面臨關台命運,更有校友把嘴巴遮住,表達抗議。

世新北加州校友會長林秀春說:「世新校友們接受媒體專業教育,深知新聞自由的可貴與重要性,所以得知這個事件,我們有必要站出來,呼籲台灣執政黨尊重新聞自由,也呼籲大家重視這樣的事件,能聽到事情的一體兩面,不同立場的分析,並不是理所當然的權利,這是許多人在台灣的民主自由發展歷史上,不斷爭取而來的權利。」。

中天新聞台在去年總統大選期間,立場色彩鮮明挺國民黨候選人韓國瑜,不過最大的爭議是,一直有人質疑,中天新聞編輯主管接受中國國臺辦下達指令進行編採。

台灣僑務委員李文雄說:「他的很多經費,左轉右轉,中共統戰手法是細膩到,你找不出毛病,但是你一看就知道他是在為中共統戰做工作準備,把國家定位踩在腳下,言論自由我們不接受,我們不要。」

也有親綠人士認為,支持言論自由,但應有處罰機制。

台灣僑務諮詢委員周信結說:「我是支持言論自由,但是我是希望台灣的政府,民間兩個政黨,幾個政黨有一個比較好的規範,去看看怎樣處理這類的事,如果他已經超出範圍,要有一種處罰機制。」

中天換照風波,在台灣也有人拿這次美國總統大選比較,幾乎所有主流媒體都是支持民主黨拜登,只有Fox新聞台力挺特朗普,已經很少有新聞台能夠真正做到新聞中立。

