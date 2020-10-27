台灣中天電視台換照爭議延燒到海外（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

台灣中天電視台的換照爭議也延燒到海外，灣區有團體呼籲台灣政府不應干涉言論自由，不過也有親綠的團體認為，中天就是中共的傳聲筒，應該關台。

將近50個台灣社團及大專院校等組織，以捍衛民主言論自由，搶救中天電視新聞，共同發表聯合聲明。

北加州中國大專校友會聯合會會長劉寶剛說：「北加州中國大專校友會聯合會，基於支持新聞自由言論的立場，認為NCC不應該撤銷中天電視台的執照，台灣自1987年解除戒嚴以來，開放黨禁，開放報禁，推行民主制度，而民主制度是建立在

言論自由之上，如今倒行逆施，不是一般民眾樂於見到的。」

台灣知名新聞學校世新大學，是最多與新聞界傳播界相關科系畢業的校友，已故創辦人成捨我創校以來，就以自由色彩濃厚著稱，中天面臨關台命運，更有校友把嘴巴遮住，表達抗議。

世新北加州校友會長林秀春說：「世新校友們接受媒體專業教育，深知新聞自由的可貴與重要性，所以得知這個事件，我們有必要站出來，呼籲台灣執政黨尊重新聞自由，也呼籲大家重視這樣的事件，能聽到事情的一體兩面，不同立場的分析，並不是理所當然的權利，這是許多人在台灣的民主自由發展歷史上，不斷爭取而來的權利。」。

中天新聞台在去年總統大選期間，立場色彩鮮明挺國民黨候選人韓國瑜，不過最大的爭議是，一直有人質疑，中天新聞編輯主管接受中國國臺辦下達指令進行編採。

台灣僑務委員李文雄說：「他的很多經費，左轉右轉，中共統戰手法是細膩到，你找不出毛病，但是你一看就知道他是在為中共統戰做工作準備，把國家定位踩在腳下，言論自由我們不接受，我們不要。」

也有親綠人士認為，支持言論自由，但應有處罰機制。

台灣僑務諮詢委員周信結說：「我是支持言論自由，但是我是希望台灣的政府，民間兩個政黨，幾個政黨有一個比較好的規範，去看看怎樣處理這類的事，如果他已經超出範圍，要有一種處罰機制。」

中天換照風波，在台灣也有人拿這次美國總統大選比較，幾乎所有主流媒體都是支持民主黨拜登，只有Fox新聞台力挺特朗普，已經很少有新聞台能夠真正做到新聞中立。

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