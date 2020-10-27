台灣組織捐贈醫療口罩給非牟利機構Sacred Heart（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

有台灣組織周一捐贈兩萬個醫療口罩給聖荷西非牟利機構Sacred Heart，這些口罩將會放在年底感恩聖誕節派發的食物包。

聖荷西台灣海外僑界急難救助協會周二將兩萬個醫療level 1口罩，捐贈給天主教機構Sacred Heart，駐舊金山台北經文處處長賴銘琪說，從全球爆發新冠疫情以來，台灣已經捐贈超過5千萬個口罩給許多國家。

賴銘琪說：「新冠疫情對大家打擊很大，但我們不會投降，其次很幸運，台灣能夠撐過去，大家過正常的生活，所以我們衷心希望，台灣不僅能夠繼續幫助，同時提供醫療口罩給需要的人。」

每天Sacred Heart的門口都有人來排隊領取食物，義工忙進忙出，該機構成立於1964年，是聖荷西幫助低收入家庭最主要的非牟利機構之一。

在新冠疫情爆發後，該組織更是聖荷西維繫失業家庭生活的主要來源，社區負責人表示，目前固定每天來領取免費食物的大約有500人，靠的就是善心人士不間斷的捐助。

Sacred Heart社區主任Demone Carter說：「我們等個看選舉接近了，但有很多矽谷灣區有錢人，現在我們主要靠的是鄰里之間互助，社區如何團結起來，不管聯邦還是州府，是否能幫我們在疫情間如何能自助。」

Sacred Heart表示，在年底感恩還有聖誕節，派發的食物包裡面也會包括台灣贈送的口罩。

民眾有兩個方式可以幫助Sacred Heart，一是捐款，二是當義工，詳情可以上網：https://sacredheartcs.org/

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