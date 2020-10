【KTSF】

南加州Irvine附近周一爆發山火,至周二早上已經焚燒逾8千英畝,有兩名消防員受傷,性命垂危。

Silverado山火位於Irvine附近的Santiago峽谷區域,在周一早上接近7點爆發,由於強風導致火勢迅速蔓延,山火爆發兩小時後,該區已經有7萬間民宅的居民需要疏散,目前焚燒面積已經有8千英畝。

加州大學Irvine分校所有校內課程全部停課。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。