舊金山兩教委疑遭恐嚇 或涉Lowell高中抽籤入學決定（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期,舊金山教育委員會一致通過將名校Lowell高中明年的入學申請改由抽籤派位後,兩名女性教委隨後在社交媒體上被人以涉及種族主義的影像恐嚇。

教委會上星期一致通過Lowell高中的收生改革後,上星期五有人建立了一個新的Facebook專頁,並上傳了多張圖片及一段片。

片段中一隻沾滿紅油的手套,拿著一張紙,上面印有兩名女性教委Gabriela Lopez及Alison Collins的樣子,她們的額頭印有疑似納粹的標誌,臉上打了一個紅色大交叉,並寫上不要這兩名教委以及「舊金山聯合校區不要納粹主義」(NO TO NAZISM IN SFUSD)的字句,最後張紙被火燒毀。

影像在網上流傳後引來極大回響,教委會、多名市參事及社區組織周一紛紛譴責事件,指影像帶有歧視及恐嚇意味。

被攻擊的主角之一,教委Lopez在上星期會議上表明,支持Lowell高中永久改革,Lopez表示,相信事件與Lowell高中的表決有關。

Lopez說:「所有事告訴我,我要發聲,我要譴責事件,我想讓大家知道,我們針對的是政策,而不是對人,我們各有主張、理解力及價值觀都不同,但我們絕不能人身攻擊。」

Lopez指,這些侮辱及攻擊從她當上教委後一直有發生,只是情況沒有這次嚴重,雖然遭受恐嚇,但她絕不會改變,支持Lowell改革的決定。

除了兩名教委外,一名同樣支持Lowell改革的非洲裔學生代表就收到死亡恐嚇,在教委會上發言亦被公眾打斷。

Lowell高中學生代表Shavonne Hines-Foster說:「這種行為不應該是常態,亦不應該再繼續,我之前對我Lowell社區說過,如果你尊重Lowell及尊重政治,你會立即停止這些行為。」

根據舊金山觀察家報報道,建立這個Facebook網站的是一名24歲,自稱是舊金山公校畢業生的華裔Andrew Tang。

他當時認為,這些影像不存在歧視意味,反而是兩名教委的行為某程度上與納粹分子類似,燒毀海報只是表達不滿的方法。

不過Tang在專頁設立一天後公開道歉,頁面現在已經不存在,他明白自己的行為冒犯他人,並可能鼓吹不當行動,希望道歉後事件能夠順利解決。

兩名教委表示,現在仍未報警,不過稍後會以舊金山聯合校區的名義報警備案。

