舊金山兩教委疑遭恐嚇 或涉Lowell高中抽籤入學決定（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

上星期，舊金山教育委員會一致通過將名校Lowell高中明年的入學申請改由抽籤派位後，兩名女性教委隨後在社交媒體上被人以涉及種族主義的影像恐嚇。

教委會上星期一致通過Lowell高中的收生改革後，上星期五有人建立了一個新的Facebook專頁，並上傳了多張圖片及一段片。

片段中一隻沾滿紅油的手套，拿著一張紙，上面印有兩名女性教委Gabriela Lopez及Alison Collins的樣子，她們的額頭印有疑似納粹的標誌，臉上打了一個紅色大交叉，並寫上不要這兩名教委以及「舊金山聯合校區不要納粹主義」（NO TO NAZISM IN SFUSD）的字句，最後張紙被火燒毀。

影像在網上流傳後引來極大回響，教委會、多名市參事及社區組織周一紛紛譴責事件，指影像帶有歧視及恐嚇意味。

被攻擊的主角之一，教委Lopez在上星期會議上表明，支持Lowell高中永久改革，Lopez表示，相信事件與Lowell高中的表決有關。

Lopez說：「所有事告訴我，我要發聲，我要譴責事件，我想讓大家知道，我們針對的是政策，而不是對人，我們各有主張、理解力及價值觀都不同，但我們絕不能人身攻擊。」

Lopez指，這些侮辱及攻擊從她當上教委後一直有發生，只是情況沒有這次嚴重，雖然遭受恐嚇，但她絕不會改變，支持Lowell改革的決定。

除了兩名教委外，一名同樣支持Lowell改革的非洲裔學生代表就收到死亡恐嚇，在教委會上發言亦被公眾打斷。

Lowell高中學生代表Shavonne Hines-Foster說：「這種行為不應該是常態，亦不應該再繼續，我之前對我Lowell社區說過，如果你尊重Lowell及尊重政治，你會立即停止這些行為。」

根據舊金山觀察家報報道，建立這個Facebook網站的是一名24歲，自稱是舊金山公校畢業生的華裔Andrew Tang。

他當時認為，這些影像不存在歧視意味，反而是兩名教委的行為某程度上與納粹分子類似，燒毀海報只是表達不滿的方法。

不過Tang在專頁設立一天後公開道歉，頁面現在已經不存在，他明白自己的行為冒犯他人，並可能鼓吹不當行動，希望道歉後事件能夠順利解決。

兩名教委表示，現在仍未報警，不過稍後會以舊金山聯合校區的名義報警備案。

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