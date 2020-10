輝瑞藥廠新冠疫苗臨床實驗擴大至12歲以上兒童

【KTSF】

輝瑞藥廠(Pfizer)已經將新冠肺炎疫苗的臨床實驗受試對象,擴大至較年長的兒童,上周起已有100名12歲以上兒童接受臨床疫苗注射。

輝瑞藥廠上個月將疫苗臨床試驗的最低年齡降低至16歲,希望能納入數千名青少年兒童作為受試對象。

上週辛辛那提兒童醫院有100名12歲以上的孩童參與輝瑞藥廠新冠疫苗,擴大臨床實驗計畫。

輝瑞的疫苗研發是與德國公司BioNTech合作,在該兒童醫院領導臨床疫苗計畫的醫生表示,至今美國已經有120名孩童感染新冠病毒死亡,團隊之所以能將臨床試驗擴大到兒童身上,是因為已經接種同一疫苗的3萬名成人的數據都顯示為安全。

目前輝瑞是領導研發疫苗的藥廠當中,唯一允許讓未成年人接受疫苗注射的藥廠。

