【KTSF 黃恩光報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市府宣布,11月9號開始全市將會恢復掃街服務,停在路邊的車輛必須按時開走,否則會收到罰單。

從11月9號至年底,市府會發出警告的罰單,所有違例汽車會收到一次警告而不會有罰款,如果車主再次違例就會被罰款。

奧克蘭市府已經在多個地區派發傳單,通知駕駛人士11月9號,即是兩個星期後,會恢復正常掃街服務,市府表示,疫情期間,市府暫停執行違反掃街時間的抄牌行動。

市府表示,今年3月中至9月中,掃街車收集到的垃圾較去年同期少了270噸,反映大量垃圾堆積在街道,甚至在下水道裡,由於雨季即將來臨,因此奧克蘭市府決定恢復清理街道,避免廢物流進下水道,造成阻塞和水浸。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。