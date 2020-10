Milpitas市府居民反對市內一酒店改建成無家者房屋（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

位於Milpitas市中心的一間酒店,計劃耗資1.65億元,改建成支持州府的Homekey無家可歸者項目,遭到Milpitas市府以及居民強烈反對,甚至要提告,認為州府和縣府沒有聽取市民和市府的意見是錯誤的做法。

Santa Clara縣選址在Milpitas的無家可歸者Homekey項目位於Hillview Court 1000號的Extended Stay America酒店,自從3月中新冠肺炎疫情爆發以來,這裡已經收容了大約70名無家可歸者。

州府的Homekey計劃是為了因應新冠肺炎疫情安置無家可歸者人士,由州府和縣府撥款,鼓勵將一些旅店、汽車旅館、空置的公寓,以及可以改建的建築,變成無家可歸者臨時過渡的住所。

Milpita大部分居民都不知道這個項目,直到兩三個星期前才發現縣府已經與南加州的非牟利機構Jamboree合作,計劃未來55年花費1.65億元將這間酒店改建成132個住房單位,只要在Santa Clara縣4年或以上都是無家可歸者,就有資格申請,當中包括精神有問題或有犯罪前科的人。

有居民認為,這個地方位於市中心,周圍有辦公室、其他酒店、購物廣場、居民區和學校等,如果真的變成無家可歸者住處,後果不堪設想。

林偉文(William Lam)說:「這一區犯罪率肯定會提升,屋價下跌,做生意的人生意率會下降,就算走到街上都會提心吊膽。」

還有居民認為,州府和地方政府對Homekey項目不夠透明,沒有徵求居民和市府的意見,就做出決定是粗暴的強制行為,而且成本太高,浪費金錢,已經啟用的項目效果很差。

首先披露並反對該項目的市民Suraj Viswanathan,正在發動請願活動,希望阻止該項目。

Milpitas市民/市議員候選人Suraj Viswanathan說:「提交請願書後,我去了沙加緬度,當我在沙加緬度訪問類似項目時,我發現是無法接受的,人們在停車場亂丟東西,在停車場喝酒,開著大聲音樂走來走去,這是類似項目在沙加緬度發生的。」

Milpitas市議會上星期四也投票一致反對這個項目,並要求縣府立即停止,而且不排除市府和社區組織透過法律途徑,阻止該項目進行。

Viswanathan說:「去訴訟就是要得到答案,為什麼要在這裡,不是別處,第三就是為什麼要花這麼多錢,所以我們要調查並看看誰在私下得到報酬,以及發生的是哪種腐敗。」

上週五紐森到聖荷西出席另一項Homekey計劃時被問到此事,他的回應是:「我承受著你的壓力,我也曾是地方政府官員,我承受著壓力,但你回顧自己的生活時,你會後悔,因為你回看時會說,我本可以做本該做對的事情,使另一個人及時地,在一個很棒的地方生活,面對更糟糕的時刻要做正確的事,當你看著你孩子的眼睛時,就會看到你做對了。」

不過有Milpitas市民批評州長紐森的做法才是不對的。

市Andre Kramer說:「他實際上不知道事實,他應該弄清事實,在談論這個項目,以及該項目背後的實情之前,然後也許我們可以討論,如何真正幫助無家可歸者,這並不是說我們要對無家可歸者抱有同情心,而是要找到正確的解決方案,對社區和無家可歸的兄弟姐妹有意義。」

市民還說,解決無家可歸者問題,可以選擇成本較低的移動房屋(Mobile Home)安置無家可歸者,同時也要透過教育,讓他們有機會重回社區,成為有用的勞動力。

林偉民說:「政府應開多一些工作培訓班,心理治療,讓他們可以自力更生,希望他們將來可以重新投入社會和工作。」

