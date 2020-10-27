Milpitas市府居民反對市內一酒店改建成無家者房屋（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

位於Milpitas市中心的一間酒店，計劃耗資1.65億元，改建成支持州府的Homekey無家可歸者項目，遭到Milpitas市府以及居民強烈反對，甚至要提告，認為州府和縣府沒有聽取市民和市府的意見是錯誤的做法。

Santa Clara縣選址在Milpitas的無家可歸者Homekey項目位於Hillview Court 1000號的Extended Stay America酒店，自從3月中新冠肺炎疫情爆發以來，這裡已經收容了大約70名無家可歸者。

州府的Homekey計劃是為了因應新冠肺炎疫情安置無家可歸者人士，由州府和縣府撥款，鼓勵將一些旅店、汽車旅館、空置的公寓，以及可以改建的建築，變成無家可歸者臨時過渡的住所。

Milpita大部分居民都不知道這個項目，直到兩三個星期前才發現縣府已經與南加州的非牟利機構Jamboree合作，計劃未來55年花費1.65億元將這間酒店改建成132個住房單位，只要在Santa Clara縣4年或以上都是無家可歸者，就有資格申請，當中包括精神有問題或有犯罪前科的人。

有居民認為，這個地方位於市中心，周圍有辦公室、其他酒店、購物廣場、居民區和學校等，如果真的變成無家可歸者住處，後果不堪設想。

林偉文（William Lam）說：「這一區犯罪率肯定會提升，屋價下跌，做生意的人生意率會下降，就算走到街上都會提心吊膽。」

還有居民認為，州府和地方政府對Homekey項目不夠透明，沒有徵求居民和市府的意見，就做出決定是粗暴的強制行為，而且成本太高，浪費金錢，已經啟用的項目效果很差。

首先披露並反對該項目的市民Suraj Viswanathan，正在發動請願活動，希望阻止該項目。

Milpitas市民／市議員候選人Suraj Viswanathan說：「提交請願書後，我去了沙加緬度，當我在沙加緬度訪問類似項目時，我發現是無法接受的，人們在停車場亂丟東西，在停車場喝酒，開著大聲音樂走來走去，這是類似項目在沙加緬度發生的。」

Milpitas市議會上星期四也投票一致反對這個項目，並要求縣府立即停止，而且不排除市府和社區組織透過法律途徑，阻止該項目進行。

Viswanathan說：「去訴訟就是要得到答案，為什麼要在這裡，不是別處，第三就是為什麼要花這麼多錢，所以我們要調查並看看誰在私下得到報酬，以及發生的是哪種腐敗。」

上週五紐森到聖荷西出席另一項Homekey計劃時被問到此事，他的回應是：「我承受著你的壓力，我也曾是地方政府官員，我承受著壓力，但你回顧自己的生活時，你會後悔，因為你回看時會說，我本可以做本該做對的事情，使另一個人及時地，在一個很棒的地方生活，面對更糟糕的時刻要做正確的事，當你看著你孩子的眼睛時，就會看到你做對了。」

不過有Milpitas市民批評州長紐森的做法才是不對的。

市Andre Kramer說：「他實際上不知道事實，他應該弄清事實，在談論這個項目，以及該項目背後的實情之前，然後也許我們可以討論，如何真正幫助無家可歸者，這並不是說我們要對無家可歸者抱有同情心，而是要找到正確的解決方案，對社區和無家可歸的兄弟姐妹有意義。」

市民還說，解決無家可歸者問題，可以選擇成本較低的移動房屋（Mobile Home）安置無家可歸者，同時也要透過教育，讓他們有機會重回社區，成為有用的勞動力。

林偉民說：「政府應開多一些工作培訓班，心理治療，讓他們可以自力更生，希望他們將來可以重新投入社會和工作。」

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