研究指美國如能全民戴口罩可挽回逾13萬人命（視頻）

自從疫情爆發以來,我們經常聽到專家不斷呼籲公眾要戴口罩,一個最新研究更指出,全民戴口罩可以讓美國在2月前挽救超過約13萬人的性命。

聯邦疾控中心總監Robert Redfield醫生說:「我們有清晰科學證據證明有效,口罩是最佳防衛。」

這是阻止新型肺炎傳播的最好方法之一。

自然科學叢刊一項最新的模型研究就預估,如果所有美國人都在公眾地方戴口罩,從現在至明年2月期間,可以挽救超過10萬人的性命。

不過研究人員在9月底時發現,聲稱自己在公眾地方時一定會戴口罩的美國人不夠一半。

如果這趨勢持續至2月,而各州又繼續放寬保持社交距離的規定,研究認為到2月底時,全美染疫死亡人數可能會多達100萬。

研究人員指出,如果州在每日死亡率超過每100萬人有8人死亡,就暫停經濟活動,而戴口罩方面維持不變,到2月底時的死亡人數可能會超過511,000人。

但假如美國人都戴口罩,而州府又在染疫死亡率急升後重新實施社交距離規定,那麼預測的死亡人數則可以減至最低。

