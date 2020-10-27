灣區紅色火災警告延長 四縣逐步恢復供電（視頻）

【KTSF 吳宇斌報導】

由於乾燥大風天氣持續，國家氣象局將紅色火災警告延長至周二下午5點，不過太平洋煤電公司（PG&E）表示，灣區有四個受到公共安全停電措施PSPS影響的縣經過檢查之後，已經可以開始逐步恢復供電。

國家氣象局表示，周日晚分別在北灣St Helena山錄得破紀錄疾風風速，高達每小時89英哩，在奧克蘭（屋崙）國際機場以及Napa縣機場，也分別錄得每小時58和53英哩風速，同樣是破紀錄。

強風導致東灣柏克萊和Contra Costa縣防火區在過去週末兩日，呼籲在山火高風險地區的民眾自願撤離。

PG&E周一指出，灣區有四個受到停電措施影響的縣經過檢查之後，已經可以開始逐步恢復供電，這四個縣為Alameda、San Mateo、Santa Clara和Sonoma縣。

PG&E發言人陳凱珊說：「我們預計很多地區的天氣，今天會陸續恢復正常，強勁的風勢周一晚依然會影響部分地區，每當天氣在指定地區恢復正常之後，我們團隊會進行巡查，修補被損壞的設備和恢復供電。」

PG&E指出，從星期日開始的安全停電措施影響總共大約355,000個用戶，除了上述四個縣之外，由於紅色火災警告延長，以及大風天氣持續，PG&E預計其餘受到停電措施影響的地區的供電，將會在發生山火危機程度降低之後才會恢復，如果強風導致電力設施損壞，可能會因為修理而會推遲恢復供電。

由於強風可能持續到周二晚上，東灣公園管理局也宣布延長關閉轄下11個公園，直到周三早上8點。

局方表示，今次是20年一遇的強風，在Mount Diablo州立公園海拔約1,900英呎的地區，曾錄得時速94英哩的烈風，強風導致部分公園有電線桿倒塌，樹木被吹倒，當局已經派人清理。

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