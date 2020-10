【KTSF】

白宮抗疫小組成員、傳染病學專家Anthony Fauci醫生表示,目前研發中的新冠狀病毒疫苗,不是終結新冠大流行病的解決辦法,早期的疫苗只是會預防新型肺炎的症狀,而不會封鎖病毒。

Fauci醫生周二接受Yahoo財經訪問,指出目前研發中的疫苗,第一目標聚焦於預防症狀出現,而消滅病毒是第二階段的終點,理由是如果能擋住新型肺炎發病,就能夠防止重症發生。

Fauci醫生說,他與同僚都認為,疫苗的終極目標是預防,發現臨床可以認出的病症,令人人都獲得保護,但這個目標不容易達到,而且沒有一隻疫苗是百分百的有效,至今最有效的是麻疹疫苗,抗體反應效率達到98%。

