舊金山華埠將設選票投遞中心及大型新冠檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角本星期尾將會迎來兩項重要活動，包括是設立首個選票投遞中心，以及為附近居民進行大規模檢測，市府星期一公布更多詳情。

舊金山衛生局與東華醫院合作，將於本星期五10月30日，及下星期五11月6日，在花園角舉行兩場免費的大型檢測。

東華醫院行政總裁張建清（Jian Zhang）說：「我們一定要做足夠的檢測後，才知道是否我們的感染率真的很低，因為你如果真的得到病毒，你周圍走，你會傳給其他人，及你的家人、你的朋友。」

市府表示，今次檢測歡迎所有市民參加，不論有沒有病徵，並鼓勵有興趣做檢測的人士，預先致電東華醫院預約，電話是(628)228-2828，沒有預約，但想臨時做檢測的市民，請於當日下午1時到3時親臨檢測站。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生（Sunny Pak）表示，明白市民會擔心一旦確診後隔離的安排，以及突然暫停工作會否被解僱等問題，他請大家放心，因為市府會負責跟進所有問題。

白醫生亦透露，安置確診者的酒店會位於華埠。

白幹榮醫生說：「該酒店會在華埠裏，隔離及檢疫的14天，這14天完全免費，每日都有三餐，可以有吃的，我知道個個都擔心，我自己做工，其他食物服務如何，我們做病毒追蹤時會跟他們講，那些服務會完全幫他安排好。」

凡是於當日完成檢測的所有市民，都會獲得一個叫「平安袋」的禮物包，裡面會有5個口罩，兩個面罩，還有一支消毒搓手液，還有一些關於檢測及防疫的衛生資訊。

此外，為了方便選民投遞選票，選務處將於本星期六10月31日起直到下星期二的大選日，在花園角設置首個選票投遞站，將會有6名講中英雙語的職員在場協助，選務處強調，投遞站的工作只會接收選民的選票。

舊金山選務處中文發言人李懿莊（Catherine Lee）說：「我們一般的投遞站的工作人員都會提醒選民，你有沒有在選票信封後簽名，有沒有寫日期，資料是否齊全，其實除了這些之外，我們不會在投遞站可以發選票，亦不會有工作人員幫忙填選票。」

每一天投遞站關閉後，當天收到的選票會由縣警親自運送到選務處點算，絕對不會留過夜。

此外，選務處指，現階段仍招募懂講中英雙語的票站職員，需要大約100人，歡迎市民踴躍報名。

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