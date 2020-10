舊金山華埠將設選票投遞中心及大型新冠檢測（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山華埠花園角本星期尾將會迎來兩項重要活動,包括是設立首個選票投遞中心,以及為附近居民進行大規模檢測,市府星期一公布更多詳情。

舊金山衛生局與東華醫院合作,將於本星期五10月30日,及下星期五11月6日,在花園角舉行兩場免費的大型檢測。

東華醫院行政總裁張建清(Jian Zhang)說:「我們一定要做足夠的檢測後,才知道是否我們的感染率真的很低,因為你如果真的得到病毒,你周圍走,你會傳給其他人,及你的家人、你的朋友。」

市府表示,今次檢測歡迎所有市民參加,不論有沒有病徵,並鼓勵有興趣做檢測的人士,預先致電東華醫院預約,電話是(628)228-2828,沒有預約,但想臨時做檢測的市民,請於當日下午1時到3時親臨檢測站。

華埠公共衛生局局長白幹榮醫生(Sunny Pak)表示,明白市民會擔心一旦確診後隔離的安排,以及突然暫停工作會否被解僱等問題,他請大家放心,因為市府會負責跟進所有問題。

白醫生亦透露,安置確診者的酒店會位於華埠。

白幹榮醫生說:「該酒店會在華埠裏,隔離及檢疫的14天,這14天完全免費,每日都有三餐,可以有吃的,我知道個個都擔心,我自己做工,其他食物服務如何,我們做病毒追蹤時會跟他們講,那些服務會完全幫他安排好。」

凡是於當日完成檢測的所有市民,都會獲得一個叫「平安袋」的禮物包,裡面會有5個口罩,兩個面罩,還有一支消毒搓手液,還有一些關於檢測及防疫的衛生資訊。

此外,為了方便選民投遞選票,選務處將於本星期六10月31日起直到下星期二的大選日,在花園角設置首個選票投遞站,將會有6名講中英雙語的職員在場協助,選務處強調,投遞站的工作只會接收選民的選票。

舊金山選務處中文發言人李懿莊(Catherine Lee)說:「我們一般的投遞站的工作人員都會提醒選民,你有沒有在選票信封後簽名,有沒有寫日期,資料是否齊全,其實除了這些之外,我們不會在投遞站可以發選票,亦不會有工作人員幫忙填選票。」

每一天投遞站關閉後,當天收到的選票會由縣警親自運送到選務處點算,絕對不會留過夜。

此外,選務處指,現階段仍招募懂講中英雙語的票站職員,需要大約100人,歡迎市民踴躍報名。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。