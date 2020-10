美國單日染疫人數再創新高 死亡人數未來數周或急升

【KTSF】

全美在星期五錄得自新型肺炎疫情爆發以來單日最高的確診紀錄,有超過79,000人染疫,11月的住院人數上升33%,有衛生專家擔心,這些不斷上升的數據,可能導致染疫死亡人數在未來幾星期急增。

全美染疫死亡人數上升至超過223,000人 ,踏入疫情爆發的第8個月,全美多個州分的住院人數及確診個案都達到有紀錄以來最高,自7月底以來,本星期的染疫人數平均每天超過71,000宗。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指,全美超過30個州分的確診個案每日都在上升,除非我們作出行動,否則情況不會有改善。

雖然特朗普總統稱,美國的疫情已經有好轉,但他的對手拜登及多位醫學專家都警告,最差的尚未來臨,冬季的情況可能會更差。

懷著對新冠疫苗的希望,英國藥廠AstraZeneca表示,已經得到聯邦藥物及食物管理局(FDA)的批准,繼續在美國進行疫苗的測試。

9月中時,英國一名志願者在接受疫苗試驗後,得出神經系統的毛病,因此試驗一度暫停。

不過有專家指,就算有疫苗獲批,越來越多美國人表示暫不會接種,根據美國有線新聞網CNN一個最新民調顯示,45%的受訪者指就算疫苗面世,而且供應充足,都不會主動接種。

專家指,這樣可能會讓病毒在社區流傳長達幾年。

本星期有最新研究預計,如果我們放寬社交距離指引,並只有一半民眾在公眾地方帶口罩,到了2月份,全美染疫死亡人數有機會上升至100萬。

因此Fauci醫生認為,美國應該規定所有民眾都要戴口罩。

