美國單日染疫人數再創新高 死亡人數未來數周或急升

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全美在星期五錄得自新型肺炎疫情爆發以來單日最高的確診紀錄，有超過79,000人染疫，11月的住院人數上升33%，有衛生專家擔心，這些不斷上升的數據，可能導致染疫死亡人數在未來幾星期急增。

全美染疫死亡人數上升至超過223,000人 ,踏入疫情爆發的第8個月，全美多個州分的住院人數及確診個案都達到有紀錄以來最高，自7月底以來，本星期的染疫人數平均每天超過71,000宗。

白宮抗疫小組專家Anthony Fauci醫生指，全美超過30個州分的確診個案每日都在上升，除非我們作出行動，否則情況不會有改善。

雖然特朗普總統稱，美國的疫情已經有好轉，但他的對手拜登及多位醫學專家都警告，最差的尚未來臨，冬季的情況可能會更差。

懷著對新冠疫苗的希望，英國藥廠AstraZeneca表示，已經得到聯邦藥物及食物管理局（FDA）的批准，繼續在美國進行疫苗的測試。

9月中時，英國一名志願者在接受疫苗試驗後，得出神經系統的毛病，因此試驗一度暫停。

不過有專家指，就算有疫苗獲批，越來越多美國人表示暫不會接種，根據美國有線新聞網CNN一個最新民調顯示，45%的受訪者指就算疫苗面世，而且供應充足，都不會主動接種。

專家指，這樣可能會讓病毒在社區流傳長達幾年。

本星期有最新研究預計，如果我們放寬社交距離指引，並只有一半民眾在公眾地方帶口罩，到了2月份，全美染疫死亡人數有機會上升至100萬。

因此Fauci醫生認為，美國應該規定所有民眾都要戴口罩。

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