涉嫌強迫司機支持22號提案 Uber遭提告（視頻）

【KTSF】

關於網約車司機是否屬於公司雇員的上訴案周四有了最新裁決,不過裁決不會影響到這次大選的加州22號提案,與此同時,Uber公司被指涉嫌強迫要求旗下司機支持22號提案,正面對一宗集體訴訟。

加州22號提案建議將網約車和送餐、送貨服務的司機歸類為獨立合約商(independent contractors),而不是僱員(employees),這項提案將在11月3日的大選交由加州選民投票決定。

不過有Uber司機反應,積極推動22號提案的Uber公司,強迫旗下司機要支持該提案。

Uber司機張利利說:「現在Uber,它就只要你想上線,你就得同意它的22號提案,你要點yes才可以上線,你要不點,它就不能上線,我覺得這個就有點太過份了,違背我們自己的一些意願來操作,它有點強加於人。」

灣區兩個非牟利機構Worksafe以及華人進步會,連同兩名Uber司機為原告代表,周四向舊金山高等法院提出集體訴訟,控告Uber公司涉嫌向司機施壓,強迫他們支持22號提案,違反了員工有權在工作場合免於受政治強迫的自由,受到影響的司機超過20萬人。

華人進步會行政主任劉茂琦說:「已經有一百多年有法律說,一個工人在上班的時候,不可以受到老闆的脅迫,說你一定要支持這個或是那個,是有自由的政治立場,那Uber這樣做是太可惡,是在一系列可惡的行動,最新的可惡行動。」

訴訟指出,自1915年起,加州法律禁止雇主指示或控制員工的政治活動,也禁止雇主威脅員工的去留來影響或強迫員工來遵循政治行動,有關條文已納入勞工法律中。

Uber公司否認有做錯,並稱這起訴訟荒謬。

Uber發言人周四回覆華盛頓郵報的詢問時指出,這個訴訟荒謬而沒有價值,只是為了吸引媒體注意,沒有考量到事實,而事實是絕大多數司機數個月以來都支持22號提案,因為他們知道,提案會改善他們的生活,並保護他們喜歡工作方式。

張利利從2018年4月開始,在Uber和Lyft兩家公司全職擔任網約車司機,他希望能以雇員身分工作。

張利利說:「如果你要是想休息,你就賺不到錢,沒有人給你有薪的假期,沒有人給你帶薪的病假,如果你生病了,你不能上線了,那就沒有收入,到那個時候,我們的保險都是自己來買的嘛,也都是買的最低的保險,那個時候吧,如果你生病了,你的自付額都很高的。」

劉茂琦說:「我們已經幫了很多工人,在大流行的時候,幫很多Uber和Lyft司機申請失業金,但是是很難做,就是因為這些公司不關心員工的權利,一直想否定他們是員工。」

今年8月,加州一名法官裁定,Uber和Lyft等以app為基礎的網約車(網的)公司,應該將其平台上的司機歸類為僱員,而非獨立合約商,需要提供員工福利。

案件經上訴之後周四有最新裁決,加州上訴法庭裁定維持原判,也就是堅持網約車司機為雇員,不過裁定將在至少30天後才生效,也就是11月3日大選之後,而Uber、Lyft和Doordash等公司也表示,考慮繼續上訴,因此暫不影響加州22號提案的投票,該提案的結果也將起到關鍵作用。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。