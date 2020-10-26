涉嫌強迫司機支持22號提案 Uber遭提告（視頻）

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關於網約車司機是否屬於公司雇員的上訴案周四有了最新裁決，不過裁決不會影響到這次大選的加州22號提案，與此同時，Uber公司被指涉嫌強迫要求旗下司機支持22號提案，正面對一宗集體訴訟。

加州22號提案建議將網約車和送餐、送貨服務的司機歸類為獨立合約商（independent contractors），而不是僱員（employees），這項提案將在11月3日的大選交由加州選民投票決定。

不過有Uber司機反應，積極推動22號提案的Uber公司，強迫旗下司機要支持該提案。

Uber司機張利利說：「現在Uber，它就只要你想上線，你就得同意它的22號提案，你要點yes才可以上線，你要不點，它就不能上線，我覺得這個就有點太過份了，違背我們自己的一些意願來操作，它有點強加於人。」

灣區兩個非牟利機構Worksafe以及華人進步會，連同兩名Uber司機為原告代表，周四向舊金山高等法院提出集體訴訟，控告Uber公司涉嫌向司機施壓，強迫他們支持22號提案，違反了員工有權在工作場合免於受政治強迫的自由，受到影響的司機超過20萬人。

華人進步會行政主任劉茂琦說：「已經有一百多年有法律說，一個工人在上班的時候，不可以受到老闆的脅迫，說你一定要支持這個或是那個，是有自由的政治立場，那Uber這樣做是太可惡，是在一系列可惡的行動，最新的可惡行動。」

訴訟指出，自1915年起，加州法律禁止雇主指示或控制員工的政治活動，也禁止雇主威脅員工的去留來影響或強迫員工來遵循政治行動，有關條文已納入勞工法律中。

Uber公司否認有做錯，並稱這起訴訟荒謬。

Uber發言人周四回覆華盛頓郵報的詢問時指出，這個訴訟荒謬而沒有價值，只是為了吸引媒體注意，沒有考量到事實，而事實是絕大多數司機數個月以來都支持22號提案，因為他們知道，提案會改善他們的生活，並保護他們喜歡工作方式。

張利利從2018年4月開始，在Uber和Lyft兩家公司全職擔任網約車司機，他希望能以雇員身分工作。

張利利說：「如果你要是想休息，你就賺不到錢，沒有人給你有薪的假期，沒有人給你帶薪的病假，如果你生病了，你不能上線了，那就沒有收入，到那個時候，我們的保險都是自己來買的嘛，也都是買的最低的保險，那個時候吧，如果你生病了，你的自付額都很高的。」

劉茂琦說：「我們已經幫了很多工人，在大流行的時候，幫很多Uber和Lyft司機申請失業金，但是是很難做，就是因為這些公司不關心員工的權利，一直想否定他們是員工。」

今年8月，加州一名法官裁定，Uber和Lyft等以app為基礎的網約車（網的）公司，應該將其平台上的司機歸類為僱員，而非獨立合約商，需要提供員工福利。

案件經上訴之後周四有最新裁決，加州上訴法庭裁定維持原判，也就是堅持網約車司機為雇員，不過裁定將在至少30天後才生效，也就是11月3日大選之後，而Uber、Lyft和Doordash等公司也表示，考慮繼續上訴，因此暫不影響加州22號提案的投票，該提案的結果也將起到關鍵作用。

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