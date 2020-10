12港人關注組發起網上聲援集會

【有線新聞】

12港人關注組發起網上集會,聲援涉嫌潛逃台灣被內地海警拘捕的港人,要求內地當局立即釋放他們。

集會晚上8時在社交專頁直播,有大約八千人觀看,期間播放被捕家屬訪問的影片。

黃偉然媽媽說:「雪櫃都會放著偉然喜歡的飲品,全部放著,對他的一個思念,感覺他仍在我身邊。」

她表示,兒子從荔枝角收押所獲准保釋回家等候審訊後開始疏遠家人。

黃偉然媽媽說:「我知道他很內疚,雖然他無說對不起,但我知道,我覺得他強行疏遠我們,是不想再連累我們。」

李子賢媽媽說:「我夢到兒子跟我說『媽媽,我很餓』,就想到他在內地吃得不好,『媽媽,很冷,有無衣服穿』,我經常發夢見到這些。」

集會播出多個國家的聲援行動,包括澳洲、英國、韓國等,流亡德國的本土民主前線召集人李東昇亦有隔空發言:「今天同時亦是我的生日,我只有一個生日願望,就是12位手足早日與家人再見、重聚。」

關注組要求內地當局立即釋放12個港人,確保有基本權利,包括自己選擇法律代表、與外界溝通等,又促請各國政府以官方途徑向中央表達對事件的關注。

有家屬亦希望有良心的港區人大代表與中央商討,解決事件,集會結束,有歌手表達對港人的心聲。