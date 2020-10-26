12港人關注組發起網上聲援集會

【有線新聞】

12港人關注組發起網上集會，聲援涉嫌潛逃台灣被內地海警拘捕的港人，要求內地當局立即釋放他們。

集會晚上8時在社交專頁直播，有大約八千人觀看，期間播放被捕家屬訪問的影片。

黃偉然媽媽說：「雪櫃都會放著偉然喜歡的飲品，全部放著，對他的一個思念，感覺他仍在我身邊。」

她表示，兒子從荔枝角收押所獲准保釋回家等候審訊後開始疏遠家人。

黃偉然媽媽說：「我知道他很內疚，雖然他無說對不起，但我知道，我覺得他強行疏遠我們，是不想再連累我們。」

李子賢媽媽說：「我夢到兒子跟我說『媽媽，我很餓』，就想到他在內地吃得不好，『媽媽，很冷，有無衣服穿』，我經常發夢見到這些。」

集會播出多個國家的聲援行動，包括澳洲、英國、韓國等，流亡德國的本土民主前線召集人李東昇亦有隔空發言：「今天同時亦是我的生日，我只有一個生日願望，就是12位手足早日與家人再見、重聚。」

關注組要求內地當局立即釋放12個港人，確保有基本權利，包括自己選擇法律代表、與外界溝通等，又促請各國政府以官方途徑向中央表達對事件的關注。

有家屬亦希望有良心的港區人大代表與中央商討，解決事件，集會結束，有歌手表達對港人的心聲。