特朗普提前到佛羅里達州票站投票

爭取連任的特朗普總統到佛羅里達州提前投票,又先後到3個州拉票。他繼續強調要推動經濟復蘇,又指控輿論及對手放大疫情,甚至想疫情延續。

一直質疑郵遞投票有問題的特朗普,親自到西棕櫚灘的票站投票。

他說:「這是非常安全的投票,我可告訴你比郵遞投票安全得多。」被問到投票給誰,他說:「一個名叫特朗普的人。」

他這天先後到北卡羅來納、威斯康星及俄亥俄三個州拉票造勢,都是致勝的關鍵州或仍可爭逐的搖擺州。

有輿論指出這三個州近期疫情嚴竣,但染病後康復的特朗普,繼續強調自己的政策可振興經濟,又指責對手拜登想疫情延續。

特朗普說:「這選舉是特朗普超級復蘇與拜登衰退之爭,我們將達到紀錄性繁榮、史詩式就業增長。拜登他們延續疫情,那是我聽聞的,打開電視便見到,「新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎」,疫情正在減退,死亡人數減至500(日均),他們卻不談論。」

特朗普又重申,疫情數字高低與檢測數字有關,並以自己的小兒子巴倫,毫無病徵為例,指很多計算在內的青少年病例,健康並沒有受影響。

