特朗普提前到佛羅里達州票站投票

【有線新聞】

爭取連任的特朗普總統到佛羅里達州提前投票，又先後到3個州拉票。他繼續強調要推動經濟復蘇，又指控輿論及對手放大疫情，甚至想疫情延續。

一直質疑郵遞投票有問題的特朗普，親自到西棕櫚灘的票站投票。

他說：「這是非常安全的投票，我可告訴你比郵遞投票安全得多。」被問到投票給誰，他說：「一個名叫特朗普的人。」

他這天先後到北卡羅來納、威斯康星及俄亥俄三個州拉票造勢，都是致勝的關鍵州或仍可爭逐的搖擺州。

有輿論指出這三個州近期疫情嚴竣，但染病後康復的特朗普，繼續強調自己的政策可振興經濟，又指責對手拜登想疫情延續。

特朗普說：「這選舉是特朗普超級復蘇與拜登衰退之爭，我們將達到紀錄性繁榮、史詩式就業增長。拜登他們延續疫情，那是我聽聞的，打開電視便見到，「新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎、新型肺炎」，疫情正在減退，死亡人數減至500(日均)，他們卻不談論。」

特朗普又重申，疫情數字高低與檢測數字有關，並以自己的小兒子巴倫，毫無病徵為例，指很多計算在內的青少年病例，健康並沒有受影響。

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