【有線新聞】

全球新型肺炎個案單日增幅再破紀錄,歐洲多國進一步收緊防疫措施。

世衛數據顯示,全球上周六多逾46萬宗新症,其中近半來自歐洲。

歐洲疫情急劇反彈,西班牙周日再次進入緊急狀態,下令全國宵禁,限聚令收緊至最多6人。

意大利同日錄得創新高的2萬多宗新症,本月內第四度收緊防疫限制,要求酒吧、食肆在下午6點前關閉,娛樂場所停業。

法國的新症更高達52,000多宗,是連續4日錄得新高。聯合國秘書長古特雷斯在世界衛生峰會上形容疫情是「本世代最大危機」。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。