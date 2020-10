【KTSF】

舊金山華埠未來兩星期將會舉行兩場大型的免費臨時檢測,名額一共有500個,歡迎市民提前預約。

華埠的臨時檢測站將設於花園角,第一場的檢測將於10月30日星期五舉行,時間是上午9時至下午3時。

第二場的檢測是11月6日星期五舉行,時間是上午9時至下午4時。

市府表示,這個檢測費用全免,建議市民提前致電東華醫院預約,電話:(628)-228-2828。

如果沒有預約的人士,請於下午1時至3時親臨檢測站。

舊金山因為疫情穩定,是全灣區最快進入州府黃色抗疫級別的縣,舊金山周日新增34宗確診,累計12,103宗,死亡人數是140人。

(Copyright 2020 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。