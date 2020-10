【有線新聞】

美國參議院投票結束「拉布」,全院將在周一晚表決巴雷特最高法院大法官提名。

參議院通過程序表決,限制辯論巴雷特提名的時間。當中有2名共和黨參議員倒戈投反對票,包括反對大選前填補大法官空缺的穆爾科斯基,但他表明會在最終表決中投贊成票,相信巴雷特能力能勝任大法官職務。

共和黨在參議院有三席優勢,目前只有一人表明倒戈,幾乎篤定巴雷特夠票通過。

她的提名獲確認後,最高法院保守派對自由派的優勢將擴大至6比3。

(Copyright 2020 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。