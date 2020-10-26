參院通過高院大法官提名案 Amy Barrett宣誓就任

【KTSF 張麗月報導】

國會參議院全院周一表決通過聯邦最高法院大法官提名案，究竟今次的大法官提名確認，對大選會帶來甚麼影響？

參議院在周四晚按黨派路線，以52對48票確認Amy Barrett出任大法官，當中共和黨人，緬因州的Susan Collins倒戈，但改變不了表決結果，Barrett成為特朗普任內提名的第三名最高法院大法官，特朗普馬上在白宮為她舉行宣誓就職儀式。

參議院共和黨人在大選前趕快表決確認大法官提名案，這個對大選顯得特別重要。

Barrett的提名獲得確認，聯邦最高法院將有6名保守派大法官，如果大選結果有爭抝，最高法院的裁決將會對特朗普有利。

參議院多數黨領袖麥康尼說：「過去四年已做的許多事情，將於下次大選前推翻，未來很長時間，他們（民主黨人）將難有作為。」

民主黨人認為，最高法院今次的提名確認應該留待下一任總統來決定。

民主黨聯邦參議員Joe Manchin說：「我們可以等待至大選過後，而不是進一步分化國家。」

一些民主黨人建議擴大最高法院大法官的人數，民主黨籍總統候選人拜登雖然沒有表明他的立場，但指出，如他當選總統，他建議成立一個跨黨派委員會，去探索如何改革最高法院。

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