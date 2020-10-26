舊金山華埠擬推美食節 望振興本地餐飲業

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為了吸引更多遊客到訪舊金山華埠，振興本地的餐飲業，華埠的社區領袖正構思舉辦一個美食節，遊客只需要付一點錢，就能夠品嘗華埠多間餐館的招牌菜。

中華總會館總董李殿邦說：「我們在準備一個類似美食節，實際上是，盡我們的能力，將所有華埠的餐館的特色，美味推廣給廣大市民及遊客，雖然現在遊客不是很多，但我們正在做小嘗試，將你們的拿手好菜放在樣板上，讓遊客及市民來試食。」

這一天，華埠有約十間餐館參與一個模擬的美食節，讓社區人士率先試食。

李殿邦表示，現正希望定期舉行一個美食節，將每間餐館的招牌菜造成小樣本，遊客或市民只需要支付一個入場費，就能夠任食，希望吸引遊客的同時，又能夠推廣本地餐飲業。

李殿邦指，初步構思會在天后廟街或德和街擺賣，現階段希望集思廣益，與商戶及社區商討實行的細節。

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