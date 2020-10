舊金山華埠擬推美食節 望振興本地餐飲業

【KTSF】

為了吸引更多遊客到訪舊金山華埠,振興本地的餐飲業,華埠的社區領袖正構思舉辦一個美食節,遊客只需要付一點錢,就能夠品嘗華埠多間餐館的招牌菜。

中華總會館總董李殿邦說:「我們在準備一個類似美食節,實際上是,盡我們的能力,將所有華埠的餐館的特色,美味推廣給廣大市民及遊客,雖然現在遊客不是很多,但我們正在做小嘗試,將你們的拿手好菜放在樣板上,讓遊客及市民來試食。」

這一天,華埠有約十間餐館參與一個模擬的美食節,讓社區人士率先試食。

李殿邦表示,現正希望定期舉行一個美食節,將每間餐館的招牌菜造成小樣本,遊客或市民只需要支付一個入場費,就能夠任食,希望吸引遊客的同時,又能夠推廣本地餐飲業。

李殿邦指,初步構思會在天后廟街或德和街擺賣,現階段希望集思廣益,與商戶及社區商討實行的細節。

