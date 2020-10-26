奧克蘭警局指罪案上升或與疫情打擊有關（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭最近多發生多宗兇殺案和槍擊案，警局表示拘捕了多人，並解釋罪案上升的原因，可能是跟新型肺炎疫情打擊有關。

奧克蘭警局表示，這兩個月發生了5宗兇殺案，並拘捕了5名疑犯，大部份案件發生在東奧克蘭，警方又檢獲大約20幾枝槍械。

臨時警局局長Susan Manheimer認為，受疫情打擊越大的地區，罪案都越多。

奧克蘭警局臨時局長Susan Manheimer說：「受暴力案打擊的地區，也最受疫情壓力影響，健康問題，在教育和科技、藥物及PPE保護裝備的差距，以及因監獄不安全而獲釋的囚犯等因素。」

另外，有6名年青人在兇殺案中喪生，警局的Ceasefire社區停止罪案小隊隊長Tony Jones認為，由於學校關閉，導致一些年青人沒有地方可以進行課外活動和運動項目。

奧克蘭今年合共發生了80宗兇殺案，去年只有58宗，警方至今拘捕和起訴了45人，另外今年一共檢獲一千枝槍械，比去年多了36%。

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