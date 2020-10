奧克蘭警局指罪案上升或與疫情打擊有關（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭最近多發生多宗兇殺案和槍擊案,警局表示拘捕了多人,並解釋罪案上升的原因,可能是跟新型肺炎疫情打擊有關。

奧克蘭警局表示,這兩個月發生了5宗兇殺案,並拘捕了5名疑犯,大部份案件發生在東奧克蘭,警方又檢獲大約20幾枝槍械。

臨時警局局長Susan Manheimer認為,受疫情打擊越大的地區,罪案都越多。

奧克蘭警局臨時局長Susan Manheimer說:「受暴力案打擊的地區,也最受疫情壓力影響,健康問題,在教育和科技、藥物及PPE保護裝備的差距,以及因監獄不安全而獲釋的囚犯等因素。」

另外,有6名年青人在兇殺案中喪生,警局的Ceasefire社區停止罪案小隊隊長Tony Jones認為,由於學校關閉,導致一些年青人沒有地方可以進行課外活動和運動項目。

奧克蘭今年合共發生了80宗兇殺案,去年只有58宗,警方至今拘捕和起訴了45人,另外今年一共檢獲一千枝槍械,比去年多了36%。

