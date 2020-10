台灣海外僑胞最想念哪些台灣美食（視頻）

【KTSF 古琳嘉報導】

到台灣品嘗美食小吃,對於思鄉的海外僑胞來說是令人嚮往的行程,不過疫情期間,很多人無法回台灣,駐舊金山台北經文處日前舉辦「最想念的臺灣美食」抽獎活動,榮登榜首的是國民美食鹹酥雞,還有哪些食物上榜?

台灣美食琳瑯滿目,尤其各地的夜市小吃,更成為觀光客必嘗的口味,哪一道食物是您心中最懷念的台灣美食呢?

為了配合國慶活動,駐舊金山台北經文處10月7日到10月21日期間,在其臉書頁舉辦抽獎活動,讓民眾留言寫下自己最懷念的台灣美食,獲得近近600位網友按讚留言,所分享的食物包括臭豆腐、四神湯、蚵仔麵線、薑母鴨和滷味等,還有不少網友最想念自己家鄉的某個小吃攤。

此次網友票選的前10名臺灣美食,國民美食鹹酥雞榮登榜首,第二名是麻辣鍋,第三名則是小籠包,其次依序為臭豆腐、肉圓、蚵仔煎、水煎包、大腸麵線、潤餅和阿給。

這次抽獎獎品除了有100元Amazon禮物卡一張,還有5組國慶防疫包,有來自台灣的口罩、口罩套,以及消毒棉片等。

值得一提的是,有網友說最想念的就是和家人一起吃頓年夜飯,或是媽媽煮的一桌家常菜,道出了海外遊子思鄉的滋味。

