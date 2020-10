白宮爆發新一波疫情 副總統辦公室至少5人染疫

【有線新聞】

到新罕布什爾州舉行造勢集會的特朗普總統一再聲稱疫情正扭轉。白宮再爆發新一波疫情,據報副總統彭斯辦公室至少有5名職員確診。

距離大選只有9日,特朗普到搖擺州新罕布什爾州拉票。

特朗普說:「美國的疫情正扭轉,我們有疫苗及一切。即使沒有疫苗,亦會扭轉局面。疫情將會過去,你知誰受感染了嗎?是我,你能相信嗎?」

全國周六新增近8.4萬宗病例,是自疫情年初爆發以來最高。特朗普就重申是因美國的檢測量冠絕全球。

他又不忘抨擊對手拜登的防疫政策:「拜登的封城將永久摧毀數千萬國民的生活和夢想。徹底毀滅將會到來的、有史以來最偉大的經濟復蘇。」

與此同時白宮爆發一波感染,美媒引述消息指,副總統彭斯的辦公室至少有5名職員確診,包括幕僚長肖特。

彭斯最新病毒檢測呈陰性,獲白宮醫生批准繼續行程,他周日按既定行程到北卡羅來納州拉票。

至於白宮幕僚長梅多斯,接受美國有線新聞訪問,承認華府不會控制疫情,而是希望透過獲得疫苗和治療方法,應對感染病例急增。

民主黨副總統參選人賀錦麗批評彭斯有幕僚確診仍四出拉票,無遵從疾控中心指引。

至於拜登周日就沒有行程,他發聲明批評梅多斯的說法,顯示特朗普政府已放棄控制疫情、放棄保護人民的基本職責。

