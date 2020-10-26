港增8宗輸入個案 專家指全球疫情反彈或與天氣有關

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香港新增8宗新型肺炎確診，全部是輸入個案，雖然再次零本地感染，但全球病例單日增幅破紀錄，歐洲是重災區。疫情急劇反彈，政府專家顧問許樹昌說可能跟天氣有關，認為政府應更頻密更新高危地區名單，以免走漏個案。

8宗個案全部輸入，分別來自法國、印度、印尼、巴基斯坦等地區，其中一名30歲、星期六由俄羅斯抵港的男子，一星期前已經發病但仍准入境。

政府月中決定將俄羅斯和法國加入高危地區，但到這天才生效，令患者上機前不用提交三日內檢測報告，來港後不用住酒店隔離。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指：「讓他走漏了進來，在家中做居家檢疫。所以衞生署應該定時就要更新高危國家表列，特別針對現時除了法國、俄羅斯，近來西班牙、意大利都急增。」

歐洲疫情再次反彈，同樣星期一才加入香港高危地區列表的法國，新症連續四日創新高，最新高達52,000多宗。

香港未列作高危地區的西班牙和意大利，過去一星期新增個案再破記錄，分別有超過10萬個新增個案，西班牙再次進入緊急狀態，下令全國宵禁，限聚令收緊至最多6人。

意大利星期日的新增個案達2萬多宗，同樣創新高，本月內第四度收緊防疫限制，酒吧、食肆下午6點前關閉。

世衛數據亦顯示全球上周六多逾460,000宗新症，近半來自歐洲，疫情急劇反彈。

許樹昌說：「歐洲疫情和北美一樣，因為天氣轉涼，病毒較活躍，所以現時看到北美洲和歐洲（確診）數字都是急升。在酒店檢疫，始終留樣本要很小心。第二個樣本、（檢疫）第12天，樣本質素要夠好，否則第二個樣本陰性。如果（樣本）質素不好，真的可能會走漏。」

他說，另一樣可能成為漏洞的，還有由高危地區來港、豁免檢疫的外國領事，建議政府最好安排他們留在機場等檢測結果，才回到官邸。

至於香港的防疫措施，他說最好暫時維持現狀，看看重陽節連假後疫情，若放寬可能會影響與內地、澳門通關計劃。

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