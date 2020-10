港增8宗輸入個案 專家指全球疫情反彈或與天氣有關

【有線新聞】

香港新增8宗新型肺炎確診,全部是輸入個案,雖然再次零本地感染,但全球病例單日增幅破紀錄,歐洲是重災區。疫情急劇反彈,政府專家顧問許樹昌說可能跟天氣有關,認為政府應更頻密更新高危地區名單,以免走漏個案。

8宗個案全部輸入,分別來自法國、印度、印尼、巴基斯坦等地區,其中一名30歲、星期六由俄羅斯抵港的男子,一星期前已經發病但仍准入境。

政府月中決定將俄羅斯和法國加入高危地區,但到這天才生效,令患者上機前不用提交三日內檢測報告,來港後不用住酒店隔離。

中大呼吸系統科講座教授許樹昌指:「讓他走漏了進來,在家中做居家檢疫。所以衞生署應該定時就要更新高危國家表列,特別針對現時除了法國、俄羅斯,近來西班牙、意大利都急增。」

歐洲疫情再次反彈,同樣星期一才加入香港高危地區列表的法國,新症連續四日創新高,最新高達52,000多宗。

香港未列作高危地區的西班牙和意大利,過去一星期新增個案再破記錄,分別有超過10萬個新增個案,西班牙再次進入緊急狀態,下令全國宵禁,限聚令收緊至最多6人。

意大利星期日的新增個案達2萬多宗,同樣創新高,本月內第四度收緊防疫限制,酒吧、食肆下午6點前關閉。

世衛數據亦顯示全球上周六多逾460,000宗新症,近半來自歐洲,疫情急劇反彈。

許樹昌說:「歐洲疫情和北美一樣,因為天氣轉涼,病毒較活躍,所以現時看到北美洲和歐洲(確診)數字都是急升。在酒店檢疫,始終留樣本要很小心。第二個樣本、(檢疫)第12天,樣本質素要夠好,否則第二個樣本陰性。如果(樣本)質素不好,真的可能會走漏。」

他說,另一樣可能成為漏洞的,還有由高危地區來港、豁免檢疫的外國領事,建議政府最好安排他們留在機場等檢測結果,才回到官邸。

至於香港的防疫措施,他說最好暫時維持現狀,看看重陽節連假後疫情,若放寬可能會影響與內地、澳門通關計劃。

